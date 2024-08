RBI गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल ग्लोबल फ़ाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ ग्रेड से सम्मानित

भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फ़ाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में लगातार दूसरे साल A+ ग्रेड से सम्मानित किया गया है. इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है.

बुधवार को RBI ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X (अतीत में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "यह घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि लगातार दूसरे साल RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फ़ाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में A+ रेटिंग दी गई है..."

Happy to announce that for the 2nd consecutive year, RBI Governor @DasShaktikanta has been rated “A+”, in the Global Finance Central Banker Report Cards 2024. Link to the report card: https://t.co/S69gz2HR0U @DasShaktikanta @RBI #RBIGovernor #RBIToday #ShaktikantaDas

इसके बाद RBI ने अपने ट्वीट में रिपोर्ट कार्ड का लिंक भी पोस्ट किया है.

Congratulations to RBI Governor Shri @DasShaktikanta for this feat, and that too for the second time. This is a recognition of his leadership at the RBI and his work towards ensuring economic growth and stability. https://t.co/lzfogAQb15