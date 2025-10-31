विज्ञापन
Q2 Results: ACC सीमेंट का दमदार प्रदर्शन, मुनाफा 5 गुना तो रेवेन्यू 28% बढ़ा

ACC Q2 Results: कंपनी ने रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) कारोबार में भी इजाफा किया है, जिसमें एक साल के अंदर 28 नए प्लांट जोड़े गए हैं, जिससे अब कुल प्लांट्स की संख्या 116 हो गई है.

ACC Q2 Results: अदाणी समूह के स्वामित्व वाली सीमेंट कंपनी ACC लिमिटेड ने जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2) के लिए अपने नतीजे जारी कर दिए हैं, जो बेहद शानदार रहे हैं. कंपनी के मुनाफे में इस तिमाही में पांच गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू भी 28% बढ़ा है. यह नतीजे सीमेंट सेक्टर में मजबूत डिमांड और कंपनी के शानदार ऑपरेशनल प्रदर्शन के बारे में बताते हैं.

Q2 नतीजों की बड़ी बातें

डिटेल्सQ2 FY26 (इस साल) Q2 FY25 (पिछले साल)बदलाव
टोटल रेवेन्यू₹5,932 करोड़₹4,634 करोड़28% की बढ़ोतरी
नेट प्रॉफिट₹1,119 करोड़₹200 करोड़पांच गुना से अधिक की बढ़ोतरी (~460%)
ऑपरेटिंग प्रॉफिट₹846 करोड़₹507 करोड़67% की बढ़ोतरी
मार्जिन14.3%9.4%मार्जिन में सुधार

मुनाफे में उछाल की वजह

ACC का नेट प्रॉफिट बढ़ने का मुख्य वजह है कि कंपनी ने ₹671 करोड़  आईटीपीआर (Income Tax Provision Reversal) के जरिए हासिल किए हैं. इस इनकम की वजह से प्रॉफिट में इतनी बड़ी छलांग देखने को मिली है. इसके अलावा, बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन और बढ़ी हुई सेल ने भी मुनाफे को सपोर्ट किया.

बिक्री के साथ बिजनेस बढ़ाने पर फोकस

  • कंपनी ने इस तिमाही में अपनी अब तक की सबसे ज्यादा सीमेंट सेल वॉल्यूम दर्ज की है.
  • Q2 में कंपनी की सेल सालाना आधार पर 16% बढ़कर 10 मिलियन टन (MT) हो गई.
बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनी विस्तार की योजना पर काम कर रही है. तीसरी तिमाही में सलई बनवा (Salai Banwa - 2.4 MTPA) और कलंबोली (Kalamboli - 1.0 MTPA) में नए सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट्स शुरू किए जाएंगे. इससे कंपनी के मौजूदा प्लांट्स में वित्तीय वर्ष 2028 तक प्रोडक्शन कैपिसिटी में 5.6 MTPA का इजाफा होगा.

वहीं, कंपनी ने रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) कारोबार में भी इजाफा किया है, जिसमें एक साल के अंदर 28 नए प्लांट जोड़े गए हैं, जिससे अब कुल प्लांट्स की संख्या 116 हो गई है.

'GST 2.0 सुधारों से मिला फायदा'

ACC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विनोद बाहेती ने कहा कि, "मॉनसून के लंबे चलने की चुनौतियों के बावजूद, सीमेंट सेक्टर को GST 2.0 सुधारों और कोयला उपकर (Coal Cess) की वापसी से सपोर्ट मिल रहा है. यह तिमाही सीमेंट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण रही है."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

