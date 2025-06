2030 तक 2200 अरब डॉलर के इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश से सीमेंट इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा: करण अदाणी

एसीसी सीमेंट (ACC cement) के चेयरमैन करण अदाणी (Karan Adani) ने कहा है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2030 तक करीब 2200 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है. इसका सीधा फायदा सीमेंट इंडस्ट्री (Cement Industry) को मिलेगा क्योंकि यह सेक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सबसे अहम भूमिका निभाता है.

अप्रैल 2025 में एसीसी ने 100 मिलियन टन का आंकड़ा छुआ

करण अदाणी ने बताया कि एसीसी सीमेंट (ACC cement), जो अदाणी ग्रुप (Adani Group) के सीमेंट बिजनेस का हिस्सा है, ने अप्रैल 2025 में 100 मिलियन टन सालाना उत्पादन क्षमता का टारगेट हासिल कर लिया है. अब कंपनी का अगला लक्ष्य 2027-28 तक 140 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता तक पहुंचने का है.

भारत के विकास में मजबूत और टिकाऊ नींव

करण अदाणी ने एसीसी की सालाना रिपोर्ट में कहा कि कंपनी भारत के विकास के लिए एक मजबूत और टिकाऊ नींव तैयार कर रही है. उन्होंने शेयरधारकों से कहा कि सीमेंट सेक्टर आने वाले समय में काफी आगे बढ़ने वाला है और कंपनी की रणनीति इसे अच्छी तरह कैश करने के लिए तैयार की गई है.

अदाणी ग्रुप से मिल रही मजबूती

एसीसी और अंबुजा सीमेंट, दोनों अदाणी ग्रुप के सीमेंट कारोबार का हिस्सा हैं. करण अदाणी ने बताया कि अदाणी ग्रुप की पोर्ट, रेलवे और रोड नेटवर्क जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की वजह से एसीसी को लॉजिस्टिक्स, रॉ मटीरियल और डिलीवरी स्पीड में भारी फायदा मिला है. इससे कंपनी की कॉस्ट एफिशिएंसी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है.

मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी

उन्होंने कहा कि एसीसी और अंबुजा सीमेंट के बीच मास्टर सप्लाई एग्रीमेंट के जरिए सीमेंट, क्लिंकर और रॉ मटीरियल की सप्लाई से लागत में कमी आई है. कंपनी अब डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में भी काम कर रही है ताकि ESG टारगेट पूरे किए जा सकें.

सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ जारी रहेगी

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का सीमेंट सेक्टर हर साल 6 से 7 प्रतिशत की दर से बढ़ता रहेगा. वित्त वर्ष 2025-26 तक इसकी मांग 475 से 480 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है. फिलहाल देश में सीमेंट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 686 मिलियन टन है.

30% हिस्सेदारी के साथ तेजी से बढ़ रहा अदाणी सीमेंट बिजनेस

अदाणी ग्रुप ने भले ही सीमेंट सेक्टर में एंट्री देर से की हो, लेकिन अब इसका योगदान भारत के घरों और इन्फ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होने वाले कुल सीमेंट का लगभग 30% है. कंपनी तेजी से इस सेक्टर में अपने पैर जमा रही है.

