कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं. हालांकि, देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा अंतर है. दिल्‍ली में पेट्रोल, दक्षिण भारत के शहर विशाखापत्तनम से करीब 14 रुपये सस्‍ता है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि विशाखापट्टनम में इसकी कीमत 116.39 रुपये है.

पड़ोसी देश पाकिस्तान में सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल की कीमतों में कटौती की है. नई दरों के बाद वहां एक लीटर पेट्रोल 325 पाकिस्तानी रुपये में मिल रहा है. पाकिस्तान सरकार ने डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है.

पाकिस्तान में 11वीं बार कटौती, फिर भी महंगा

पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में फिर कमी की है. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (OGRA) की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दी गई है.

इस कटौती के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 325 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर हो गई है. वहीं, हाई-स्पीड डीजल का भाव 358 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.

पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में ये लगातार 11वीं कटौती है. यानी वहां सरकार ने लगातार कीमतें घटाकर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है.

भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बनी हुई हैं. शुक्रवार, 20 नवंबर को ब्रेंट क्रूड का भाव 0.29% बढ़कर 92.29 डॉलर प्रति बैरल हो गया.

इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में फिलहाल बदलाव नहीं हुआ है. अलग-अलग राज्यों में कीमतों का अंतर मुख्य रूप से वहां लगने वाले टैक्स और अन्य स्थानीय शुल्कों की वजह से है.

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दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम और अन्‍य शहरों में पेट्रोल-डीजल के भाव

दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. वहीं, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में कीमतें अलग हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 101.89 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 114.57 रुपये और डीजल 99.64 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल का भाव 112.69 रुपये और डीजल का 97.78 रुपये प्रति लीटर है.

पेट्रोल के दाम में 14 रुपये से ज्यादा का अंतर

देश के अलग-अलग शहरों में पेट्रोल की कीमतों का अंतर काफी ज्यादा है. दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 102.12 रुपये में मिल रहा है, जबकि विशाखापट्टनम में इसका भाव 116.39 रुपये है. इस तरह दोनों शहरों के बीच पेट्रोल की कीमत में 14.27 रुपये प्रति लीटर का अंतर है. इसकी बड़ी वजह राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले अलग-अलग टैक्स हैं.

प्रीमियम पेट्रोल के रेट

सामान्य पेट्रोल और डीजल के अलावा कुछ शहरों में प्रीमियम ईंधन की कीमतें भी अलग-अलग हैं.दिल्ली में XP100 की कीमत 167.35 रुपये, XP95 की 109.24 रुपये और XG डीजल की 100.52 रुपये प्रति लीटर है.

कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम फिलहाल स्थिर हैं. हालांकि, अलग-अलग राज्यों के टैक्स के कारण ग्राहकों को अपने शहर के हिसाब से अलग कीमत चुकानी पड़ रही है.