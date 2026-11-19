भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का मानना ​​है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात उनके लिए लकी साबित हुई. लंबे समय तक खराब फॉर्म से जूझने के बाद, उन्होंने फिर से रन बनाना शुरू कर दिया है और अब वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

दरअसल, नई दिल्ली में आयोजित 'CNN-News18 इंडियन ऑफ द ईयर' समारोह के दौरान, जहां उन्हें 'आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया, सूर्यकुमार ने 6 नवंबर को प्रधानमंत्री के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में बात की. इस मुलाकात में उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे.

न्यूज18 के अनुसार, सूर्यकुमार ने कहा, 'मुझे लगता है कि वह मुलाकात मेरे लिए बहुत लकी रही. मैंने फिर से रन बनाना शुरू कर दिया है. यह एक बहुत अच्छी मुलाकात थी. हमें लगा था कि यह सिर्फ 5 या 10 मिनट की होगी, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को करीब 40-45 मिनट का समय दिया. यह एक बहुत ही खूबसूरत पल था. मैंने उनसे पूछा कि वे अलग-अलग स्थितियों को कैसे संभालते हैं. हम भी खेल खेलते हैं और दबाव महसूस करते हैं, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि जब वे इतनी सारी स्थितियों से निपट रहे होते हैं, तो वे खुद कितना दबाव महसूस करते हैं? उन्होंने मेरे सभी सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए. यह एक बहुत ही खुशनुमा पल था.'

मुंबई के इस बल्लेबाज ने मौजूदा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026-27 में शानदार प्रदर्शन किया है. उनके लगातार अटैकिंग खेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी वापसी की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है. घरेलू T20 टूर्नामेंट में मुंबई की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार ने 14 नवंबर को हैदराबाद के खिलाफ शानदार वापसी की. उन्होंने महज 21 गेंदों पर नाबाद 60 रन बनाए. उनकी इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे.

15 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक

उन्होंने 285.71 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और सिर्फ 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उनकी इस पारी की बदौलत मुंबई ने 173 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद उन्होंने गुजरात के खिलाफ एक और तूफानी पारी खेली. उन्होंने 29 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और सात छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी की मदद से मुंबई ने 199 रनों के लक्ष्य को सिर्फ 15.4 ओवर में, पांच विकेट शेष रहते हुए हासिल कर लिया.

टूर्नामेंट के तीसरे दौर में गोवा के खिलाफ मुंबई की 18 रनों की जीत में, सूर्यकुमार ने 12 गेंदों में 25 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें तीन छक्के शामिल थे. उनके करियर के एक अहम मोड़ पर ये शानदार प्रदर्शन देखने को मिले हैं. दाएं हाथ के यह बल्लेबाज भारतीय T20I टीम में अपनी जगह फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद, चयनकर्ताओं ने जून में श्रेयस अय्यर को भारत का T20I कप्तान नियुक्त किया. माना जाता है कि इस फैसले के पीछे एक कारण इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में सूर्यकुमार का उम्मीद से कमतर प्रदर्शन भी था.

IPL सीजन के दौरान, 36 वर्षीय सूर्यकुमार ने 13 पारियों में 269 रन बनाए, जो उम्मीदों से काफी कम था. हालांकि, घरेलू क्रिकेट में उनके हालिया प्रदर्शन ने एक बार फिर उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी क्षमता की याद दिला दी है. इससे पहले, 2026 में भारत के T20 वर्ल्ड कप खिताब के सफल बचाव में सूर्यकुमार ने अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने नौ पारियों में 242 रन बनाए, जिसमें USA के खिलाफ मैच जिताने वाली 84 रनों की पारी भी शामिल थी. उनकी कप्तानी में भारत इस टूर्नामेंट का खिताब सफलतापूर्वक बचाने वाली पहली टीम बनी.

भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को सम्मान देते हुए, 'CNN-News18 इंडियन ऑफ द ईयर' समारोह में सूर्यकुमार को 'आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड' (उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार) से सम्मानित किया गया. भविष्य को देखते हुए, मुंबई इंडियंस के इस बल्लेबाज ने आगामी IPL सीजन के लिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं. उन्होंने 2027 में अपनी फ्रेंचाइजी को यह प्रतिष्ठित खिताब जिताने की इच्छा जताई है.

उन्होंने कहा, 'मैं 2027 में होने वाला IPL टूर्नामेंट मुंबई इंडियंस के लिए जीतना चाहता हूं.' सूर्यकुमार 2018 के IPL सीजन से मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने शुरुआत में 2012 में इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व किया था, और फिर 2014 से 2017 के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले.

2018 में वे मुंबई इंडियंस में लौट आए और तब से उन्होंने फ्रेंचाइजी की बल्लेबाजी लाइनअप में खुद को एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है. IPL 2027 के लिए मुंबई इंडियंस द्वारा रिटेन किए जाने के बाद, सूर्यकुमार अब अपनी घरेलू फॉर्म को अगले अंतरराष्ट्रीय सीजन में भी जारी रखने की उम्मीद करेंगे, ताकि वे भारत की T20I टीम में वापसी के लिए अपना मजबूत दावा पेश कर सकें.