पतंजलि फूड्स के शेयरों में भूचाल! 20% तक टूटे भाव, कंपनी ने कही ये बात

Patanjali Foods share price: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार,15 जुलाई को पतंजलि फूड्स के निवेशकों को एक बड़ा झटका लगा है. कंपनी के शेयरों में कारोबारी सत्र के दौरान 20 फीसदी की भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस भारी बिकवाली के कारण कंपनी के शेयर अपने एक साल के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं. इतना ही नहीं, यह अप्रैल 2020 के बाद यानी पिछले छह सालों में पतंजलि फूड्स के स्टॉक का सबसे निचला स्तर है.

रिकॉर्ड हाई से आधे दाम पर आया शेयर

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर गिरकर 328.20 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यह गिरावट पिछले कुछ समय से लगातार जारी है और अब यह स्टॉक पिछले साल जुलाई में छूए अपने रिकॉर्ड ऊंचे स्तर से घटकर लगभग आधा रह गया है. हालांकि बाद में दोपहर के कारोबार में इसमें थोड़ी रिकवरी देखी गई और यह करीब 16 फीसदी की गिरावट के साथ 345 रुपये के आस-पास कारोबार करता नजर आया.

कंपनी ने शेयर बाजार को दी सफाई

शेयरों में आई इस अचानक और बड़ी गिरावट के बाद पतंजलि फूड्स मैनेजमेंट तुरंत एक्शन में आया. कंपनी ने देश के शेयर बाजारों को लिखित जानकारी देते हुए अपनी सफाई पेश की है. कंपनी ने कहा है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई नया फैसला या बड़ा बदलाव नहीं हुआ है जिससे शेयरों की कीमतों में इतना बड़ा उतार-चढ़ाव आए.

पतंजलि फूड्स ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी पूरी तरह से अपने आगे बढ़ने के रास्ते पर ध्यान दे रही है. कंपनी का रोज का कामकाज और बिजनेस हमेशा की तरह सामान्य रूप से ही चल रहा है. मैनेजमेंट ने यह भी साफ किया कि सेबी के नियमों के मुताबिक ऐसी कोई भी जरूरी सूचना या जानकारी फिलहाल नहीं है जिसे शेयर बाजारों से छिपाया गया हो.

एक महीने में ही करीब 19% तक टूटे शेयर

इस अचानक आई गिरावट ने इस एफएमसीजी और खाने का तेल बनाने वाली बड़ी कंपनी के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है. अगर पिछले कुछ समय का रिकॉर्ड देखें तो पतंजलि फूड्स का स्टॉक पिछले केवल एक महीने में ही करीब 19 फीसदी तक टूट चुका है. वहीं इस पूरे साल में अब तक इसमें करीब 37 फीसदी की भारी गिरावट देखी जा चुकी है.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक हफ्ते में कंपनी के शेयर 16 फीसदी और पिछले दो हफ्तों में लगभग 16.7 फीसदी से ज्यादा कमजोर हुए हैं. इसी तरह तीन महीने में करीब 26 फीसदी और पिछले छह महीनों में 36.6 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है.

आपको बता दें कि इस कंपनी को पहले रुचि सोया इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था जो भारत में खाने के तेल, राशन के सामान और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की एक प्रमुख कंपनी है.

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