Nvidia CEO जेन्सन हुआंग की जाएगी कुर्सी? चीनी जासूसी के आरोपों और अफेयर कबूलने के बाद बोर्ड ने शुरू की जांच, जानिए पूरा मामला

दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में शामिल Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग इन दिनों मुश्किलों में घिरे नजर आ रहे हैं. एक तरफ उन पर चीनी जासूसी से जुड़े मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अफेयर का मामाला भी सामने आया है. उन्होंने खुद एक पूर्व महिला एग्जीक्यूटिव के साथ अफेयर की बात कबूल की है. जेन्सन हुआंग ने अपनी पत्नी और परिवार से माफी मांगने के साथ कर्मचारियों को भी एक मैसेज भेजा है. इस बीच कंपनी के बोर्ड ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. ऐसे में सवाल ये है कि क्या जेन्सन हुआंग को Nvidia CEO पद छोड़ना पड़ सकता है?

दरअसल, Nvidia ने 8 नवंबर को बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की एक कमेटी बाहरी कानूनी सलाहकारों की मदद से मामले की जांच करेगी. हालांकि, बोर्ड ने कहा है कि फिलहाल उसके पास ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे लगे कि Nvidia के ट्रेड सीक्रेट्स या अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ है. बोर्ड ने हुआंग और उनकी लीडरशिप टीम पर भरोसा भी जताया है.

पत्नी से बेवफाई की बात कबूली

कर्मचारियों को भेजे ईमेल में जेन्सन हुआंग ने माना कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है. उन्होंने कहा कि उनके इस कदम से पत्नी और बच्चों को दुख पहुंचा है और इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता. उन्होंने परिवार और सहकर्मियों से माफी मांगी और भरोसा दोबारा जीतने की बात कही. हालांकि, ईमेल में उन्होंने उस महिला का नाम नहीं लिया, जिसके साथ अफेयर की बात कबूल की है.

चीनी जासूसी के आरोपों से बढ़ी मुश्किल

यह मामला तब और गंभीर हो गया, जब अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट आई कि एलिस हुआंग नाम की एक पूर्व एग्जीक्यूटिव चीन को जानकारी पहुंचा रही थीं. वह सिंगापुर की कंपनी Megaspeed से जुड़ी रही हैं, जो Nvidia की ग्राहक है. कंपनी पर शक है कि उसने चीन तक ऐसे AI चिप पहुंचाने में मदद की, जिनकी बिक्री पर अमेरिका ने रोक लगा रखी है. रिपोर्ट के मुताबिक, जेन्सन हुआंग ने बोर्ड के सामने एलिस के साथ अपने रिश्ते की बात स्वीकार की थी. इतना ही नहीं दोनों का सरनेम भी एक ही है, लेकिन वे आपस में जुड़े हुए नहीं हैं.

18 नवंबर को अमेरिकी सांसद भी करेंगे सवाल-जवाब

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तीन कमेटियों के प्रमुखों ने हुआंग से 18 नवंबर को बंद कमरे में बैठक करने को कहा है. सांसद उनसे एलिस हुआंग के साथ रिश्ते और विदेशी जासूसी से कंपनी को बचाने के इंतजामों पर जवाब चाहते हैं. अमेरिका ने चीन को एडवांस AI चिप की सप्लाई पर पाबंदियां लगा रखी हैं. हालांकि, कुछ कम क्षमता वाली चिप की मंजूरी चुनिंदा खरीदारों को दी गई है.

क्या जेन्सन हुआंग को CEO पद छोड़ना पड़ सकता है?

फिलहाल हुआंग के मामले में ये पांच चीजें हो सकती हैं...

जांच में कंपनी की जानकारी लीक होने या गलत काम का सबूत नहीं मिलता है तो वह CEO बने रह सकते हैं. बोर्ड उन्हें पद पर रखते हुए कंपनी के सुरक्षा नियम और निगरानी बढ़ा सकता है. अगर जांच में बोर्ड से जरूरी जानकारी छिपाने या कंपनी के नियम तोड़ने की बात सामने आती है तो उनसे पद छोड़ने को कहा जा सकता है. जांच में कंपनी के सुरक्षा इंतजामों या चीन से जुड़े कारोबार में बड़ी खामी मिले. ऐसे में सांसदों और सरकारी एजेंसियों की जांच बढ़ सकती है. अगर विवाद लंबा खिंचने पर हुआंग खुद भी पद छोड़ने का फैसला कर सकते हैं.

Intel और McDonald's में पहले भी हटे CEO

ऐसे मामलों में पहले भी कंपनियों ने CEO पर कार्रवाई की है. Intel के CEO ब्रायन क्रजानिच ने 2018 में एक कर्मचारी के साथ रिश्ते को लेकर कंपनी की पॉलिसी टूटने के बाद इस्तीफा दिया था. वहीं, McDonald's ने 2019 में स्टीव ईस्टरब्रुक को कर्मचारी के साथ रिश्ते के कारण पद से हटा दिया था. बाद में जांच में उनके दूसरे रिश्तों की जानकारी छिपाने का मामला भी सामने आया. अमेरिकी SEC ने निवेशकों को गुमराह करने के मामले में उन पर कार्रवाई की और पांच साल तक किसी पब्लिक कंपनी में अधिकारी या डायरेक्टर बनने पर रोक लगाई. उन्होंने 4 लाख डॉलर का जुर्माना भी भरा, हालांकि आरोपों को स्वीकार या खारिज नहीं किया.

Nvidia ने जताया हुआंग पर भरोसा

हालांकि, Nvidia का मामला Intel और McDonald's से अलग है. यहां रिश्ता कंपनी के कर्मचारी के बजाय एक बाहरी कारोबारी से जुड़ा है. सिर्फ अफेयर कबूल करने से यह साबित नहीं होता कि हुआंग ने कंपनी के नियम तोड़े या कोई गोपनीय जानकारी साझा की. हुआंग 1993 में Nvidia के को-फाउंडर बने थे और तीन दशक से ज्यादा समय से कंपनी की अगुवाई कर रहे हैं. कंपनी की AI चिप स्ट्रेटजी और बड़े ग्राहकों के साथ रिश्तों में भी उनकी अहम भूमिका है. फिलहाल बोर्ड ने उन्हें हटाने का कोई फैसला नहीं लिया है और हुआंग ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है.

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