Nuvama ने अदाणी पोर्ट्स के शेयरों पर दी 'buy' रेटिंग, रेवेन्यू और EBITDA में तेज वृद्धि की उम्मीद

फाइनेंशियल सर्विस एंड रिसर्च फर्म Nuvama ने अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) के शेयरों पर 'बाय' रेटिंग को बरकरार रखा है.रिसर्च फर्म ने अदाणी पोर्ट्स शेयर के लिए 1,960 रुपये का टारगेट प्राइस रखा है, जो मौजूदा लेवल से 63% से अधिक की बढ़ोतरी का संकेत देता है. रिसर्च फर्म को अदाणी पोर्ट्स के रेवेन्यू और EBITDA में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है.

APSEZ की वित्तीय स्थिति मजबूत

Nuvama का कहना है कि APSEZ की वित्तीय स्थिति मजबूत है. कंपनी का कर्ज कम है और नकदी की स्थिति अच्छी है. कंपनी के पास मजबूत बुनियादी ढांचा है, जिसमें पोर्टिस और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं शामिल हैं. इसके साथ ही सरकार की नीतियों से भी कंपनी को फायदा हो सकता है.

हाल ही में आयोजित APSEZ इन्वेस्टर डे 2024 में, कंपनी ने 2030 तक 1 बिलियन टन कार्गो संभालने के अपने लक्ष्य को दोहराया. यह लक्ष्य मुख्य रूप से घरेलू कार्गो में 12% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से संचालित होने की उम्मीद है, जबकि अंतरराष्ट्रीय कार्गो दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे प्रमुख बाजारों में स्थानीय ऑपरेटरों के साथ साझेदारी के माध्यम से चुनिंदा रूप से बढ़ेगा.

वित्त वर्ष 2024 से 2029 तक रेवेन्यू और EBITDA में तेज वृद्धि

Nuvama का अनुमान है कि APSEZ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और EBITDA वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2029 तक क्रमशः 20% और 18% की CAGR से बढ़ेगा. लॉजिस्टिक्स सेंगमेंट कंपनी की ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकता है, जिसमें उसी अवधि में क्रमशः 46% और 48% की CAGR के साथ रेवेन्यू और EBITDA में वृद्धि का अनुमान है.

इसके आगे रिसर्च फर्म ने अपने नोट में कहा कि APSEZ के लिए प्रमुख प्रोजेक्टस में से एक विझिनजम पोर्ट का चल रहा डेवलपमेंट है, जो भारत का पहला सेमी-ऑटोमेटिक ट्रांशीपमेंट टर्मिनल है, जिसका ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू होने वाला है. पोर्ट को शुरू में 1 मिलियन बीस-फुट के बराबर यूनिट्स को संभालने की उम्मीद है, 2028 तक टारगेट कैपेसिटी 3 मिलियन TEUs की है.

नुवामा ने कहा कि कंपनी ने मजबूत बैलेंस शीट मैनेजमेंट भी दिखाया है, इसका नेट डेब्ट टू EBITDA रेशियो वित्त वर्ष 2021 में 3.3 गुना से घटकर वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 2.0 गुना हो गया है.

