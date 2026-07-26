बाजार के उतार-चढ़ाव से न घबराएं! दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को दी ये सलाह

एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवॉर्ड्स 2026 में दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने शिरकत की. इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शेयर बाजार और निवेश को लेकर अपनी खास राय रखी. उन्होंने कहा कि जो लोग बाजार में लंबे समय के लिए आते हैं, उनके लिए यह निवेश करने का सबसे सही समय है.

उतार-चढ़ाव से न घबराएं इन्वेस्टर्स

रमेश दमानी ने शेयर बाजार को एक वोलेटायल बीस्ट बताया. उन्होंने कहा कि बाजार में समय-समय पर उतार-चढ़ाव आता रहता है. ऐसे में इन्वेस्टर्स को सही सोच और धैर्य रखने की जरूरत है. अगर आप बाजार की हर रोज की हलचल से दूर रहते हैं, तो ही लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन संभव है. सही अनुशासन ही आपको बड़े रिटर्न दिला सकता है.

भारत की मजबूती और AI से आगे के अवसर

रमेश दमानी ने भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की तारीफ की. उन्होंने कहा कि देश की युवा आबादी और मजबूत आर्थिक आधार लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सहारा दे रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर भी अपनी राय रखी. उनके मुताबिक, जो सेक्टर AI के असर से दूर हैं, आने वाले सालों में वे भी निवेशकों को शानदार कमाई करा सकते हैं.

लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए खास सलाह

इस कार्यक्रम में उन्होंने साफ किया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाजार के छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है. भारत की ग्रोथ जर्नी बहुत लंबी है. इसलिए सही कंपनियों को चुनकर धैर्य के साथ बने रहना ही समझदारी है.

भारत की तेज ग्रोथ के लिए विदेशी निवेश जरूरी

रमेश दमानी ने कहा है कि भारत बिना लगातार विदेशी निवेश (Foreign Investment) के 8% की विकास दर (Growth Rate) हासिल नहीं कर सकता. अगर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाना है, तो उसे विदेशी फंड की जरूरत बनी रहेगी.

इन बड़े सेक्टर्स में आ रहा है पैसा

रमेश दमानी के मुताबिक, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) तेजी से बढ़ रहा है. खासतौर पर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे आधुनिक और नई टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स में विदेशी निवेशक जमकर पैसा लगा रहे हैं.

अमेरिकी बाजार और चीन पर राय

दुनिया के बाजारों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी शेयर बाजार (US Market) अब अपने शिखर के करीब पहुंच रहा है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई अहम सेक्टर में चीन अभी भी भारत से काफी आगे बना हुआ है.