मुंबई एयरपोर्ट फिर चुना गया 4 करोड़ से अधिक यात्रियों वाला सर्वश्रेष्ठ हवाईअड्डा, लगातार आठवें साल जीता ASQ अवॉर्ड

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) ने एशिया-पेसिफिक क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाले सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार जीता है. यह प्रतिष्ठित सम्मान एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (एसीआई) के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी (एएसक्‍यू) अवार्ड्स में दिया गया. यह लगातार आठवीं बार है, जब सीएसएमआईए को यह उपलब्धि मिली है, जो यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने और हवाई अड्डा संचालन में नए मानक स्थापित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

एएसक्‍यू अवार्ड्स में सीएसएमआईए की यह सफलता उसकी उत्कृष्ट सेवाओं, नवाचार और ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण को उजागर करती है. यह पुरस्कार यात्रियों से लिए गए फीडबैक के आधार पर दिया जाता है, जिसे तीसरे पक्ष द्वारा एकत्र कर एसीआई द्वारा सत्यापित किया जाता है. पिछले वर्ष, सीएसएमआईए ने सुविधाओं को अपग्रेड करने और संचालन को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की, जिससे यह दुनिया के अग्रणी हवाई अड्डों में से एक बन गया है.

यात्रियों की संख्या और एयरपोर्ट संचालन में रिकॉर्ड वृद्धि

सीएसएमआईए ने 2024 में कुल 54.8 मिलियन यात्रियों का स्वागत किया, जो 2023 की तुलना में 6.3% अधिक और महामारी से पहले 2019 की तुलना में 19.41% अधिक है. हवाई अड्डे ने 3.2% की वृद्धि के साथ 346,617 उड़ानों (एटीएम) को संचालित किया. दिसंबर 2024 इस साल का सबसे व्यस्त महीना रहा, जिसमें 5.05 मिलियन यात्रियों ने यात्रा की, जबकि 21 दिसंबर 2024 को एक दिन में रिकॉर्ड 1,70,000 यात्री हवाई अड्डे से गुजरे.

सीएसएमआईए के प्रवक्ता ने इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर कहा, "लगातार आठवीं बार एसीआई एएसक्‍यू अवार्ड जीतना हमारे लिए गर्व की बात है. यह हमारे समर्पित कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और यात्रियों के विश्वास का प्रमाण है. यह पुरस्कार हमें प्रेरित करता है कि हम सीएसएमआईए में यात्रा के अनुभव को और बेहतर बनाते रहें."

एसीआई वर्ल्ड के डायरेक्टर जनरल लुइस फेलिप डी ओलिवेरा ने कहा, "एएसक्‍यू अवार्ड्स उन हवाई अड्डों को सम्मानित करते हैं जो यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नवाचार और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं. मुंबई एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में लगातार नए मानक स्थापित करने के लिए बधाई."

डिजिटल नवाचार में अग्रणी: यात्रियों के लिए डिजिटल गेटवे की शुरुआत

मुंबई एयरपोर्ट ने पूरे साल 'डिजिटल गेटवे' सुविधाओं के साथ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया. डिजियात्रा और गैर- डिजियात्रा यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए, सीएसएमआईए ने टर्मिनल के एंट्री प्‍वाइंट्स (ईगेट्स) की संख्‍या 24 से बढ़ाकर 68 कर दी, जो देश में सबसे अधिक है. इस विस्तार से टर्मिनल 2 (T2) पर प्रति घंटे 7,440 यात्रियों और टर्मिनल 1 (T1) पर 2,160 यात्रियों को प्रोसेस करने की क्षमता बढ़ गई. वर्तमान क्षमता में इसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है. डिजिटल गेटवे शुरू होने से प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा समय एक मिनट से भी कम हो गया.

भारत सरकार के 'डिजिटल इंडिया' सपने के साथ बढ़ते हुए, सीएसएमआईए मल्टी-लेवल कार पार्क (एमएलसीपी) में डिजिटल भुगतान की पहल के साथ डिजिटल परिवर्तन में सबसे आगे है. एयरपोर्ट पर यात्री मोबाइल वॉलेट, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और फास्‍टैग के माध्यम से आसानी से डिजिटल भुगतान कर सकते हैं. सीएसएमआईए ने फास्‍टैग को 66 प्रतिशत तक अपनाया और रणनीतिक सहयोग और प्रोत्साहनों के माध्यम से डिजिटल अपनाने को प्राथमिकता दी जा रही है.

अपने तकनीकी नेतृत्व को आगे बढ़ाते हुए, अदाणी एयरपोर्ट्स ने ‘एवियो' लॉन्च किया. यह हितधारकों के लिए भारत का पहला व्यापक डिजिटल एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म है, जो रियल-टाइम डेटा शेयरिंग और सुरक्षा जांच, गेट में बदलाव, बैगेज क्लेम और प्रतीक्षा समय पर तत्काल यात्री अपडेट प्रदान करता है.

यात्रियों के आराम एवं सेहत का ख्‍याल

मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में एक दिल को छू लेने वाली पहल शुरू की गई है. यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नौ खास प्रशिक्षित कुत्तों को लाया गया है. ये प्यारे दोस्त शुक्रवार से रविवार तक दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक उपलब्ध रहते हैं. इनमें गोल्डन रिट्रीवर, माल्टीज़, रेस्क्यू किया हुआ हस्की, शिह त्ज़ू, ल्हासा एप्सो और लैब्राडोर जैसे कुत्ते शामिल हैं. ये अपनी शांत उपस्थिति से यात्रियों को सुकून देते हैं. डोमेस्टिक लेवल 3 और इमिग्रेशन के बाद के क्षेत्रों जैसे खास जगहों पर तैनात, ये प्यारे एंबेसेडर्स आराम देते हैं, यात्रा की चिंताओं को कम करते हैं और एयरपोर्ट की यात्रा को एक सुखद और तनाव मुक्त अनुभव में बदल देते हैं.

एसीआई के एएसक्‍यू अवार्ड्स विमानन क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कारों में से एक हैं, जो कठोर, वैज्ञानिक रूप से मान्य सर्वेक्षणों के माध्यम से यात्री सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले एयरपोर्ट्स को सम्मानित करते हैं. एमाडियस के साथ साझेदारी में आयोजित, एएसक्‍यू अवार्ड्स प्रस्थान और आगमन सर्वेक्ष से प्राप्त जानकारियों के आधार पर ग्राहक अनुभव का मूल्यांकन करते हैं. बेहतर मानदंडों के तहत, प्रत्येक श्रेणी और क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एयरपोर्ट्स को मान्यता दी जाती है, जो दुनिया के अग्रणी एयरपोर्ट्स में सीएसएमआईए की स्थिति को और मजबूत करता है.

आधुनिक इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, अग्रणी डिजिटल नवाचारों और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, सीएसएमआईए ने विमानन उत्कृष्टता को फिर से परिभाषित करना जारी रखा है. यात्रियों की संतुष्टि और सुविधा को सबसे अधिक महत्‍व देकर, सीएसएमआईए शानदार, विश्व-स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए समर्पित है.

