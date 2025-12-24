Penny Stock: 1 रुपये के इस शेयर में 4% की तूफानी तेजी, लगातार 3 दिनों से रॉकेट बना स्टॉक,निवेशकों की चांदी!

Penny Stock Under Re 1: शेयर बाजार में एक बार फिर 1 रुपये से कम कीमत वाले शेयर ने निवेशकों का ध्यान खींचा है. एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस के शेयर (Mangalam Industrial Finance Share Price) में बुधवार 24 दिसंबर को 4 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी देखने को मिली. सुबह के कारोबार में यह शेयर करीब 1 रुपये के स्तर पर ट्रेड करता दिखा.

बता दें कि यह Mangalam Industrial Finance के शेयर में तेजी का लगातार तीसरा दिन है.

लगातार तीसरे दिन शेयर में तेजी

बीते दिन भी यह शेयर बढ़त के साथ बंद हुआ था. बीते दिन यानी मंगलवार को इस शेयर में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था और कीमत 0.97 रुपये तक पहुंच गई थी. इसके बाद बुधवार को भी शेयर में खरीदारी का रुझान बना रहा और इसमें 4.17 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

क्यों बढ़ रहा ये पेनी स्टॉक

खास बात यह है कि कंपनी की ओर से फिलहाल कोई बड़ा ऐलान या खबर सामने नहीं आई है. इसके बावजूद शेयर में तेजी दिख रही है. ऐसे में बाजार से जुड़े जानकार मानते हैं कि आमतौर पर इस तरह के पेनी स्टॉक में अचानक तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलता है.

हाल के महीनों में कमजोर रहा प्रदर्शन

अगर शेयर के पुराने परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है. पिछले एक महीने में Mangalam Industrial Finance का शेयर करीब 28 प्रतिशत तक टूट चुका है. वहीं बीते छह महीनों में इसमें लगभग 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.

एक साल में निवेशकों को बड़ा नुकसान

सालाना आधार पर देखें तो यह पेनी स्टॉक निवेशकों को भारी नुकसान दे चुका है. ईयर टू डेट और एक साल के आंकड़ों में यह शेयर करीब 66 प्रतिशत तक टूट चुका है. यानी हाल की तेजी के बावजूद लंबे समय में शेयर की हालत कमजोर ही रही है.

52 हफ्ते का हाई और लो लेवल

यह एनबीएफसी शेयर सिर्फ बीएसई पर लिस्टेड है. बीते 52 हफ्तों में इस शेयर ने 3.30 रुपये का हाई लेवल दिसंबर 2024 में छुआ था. वहीं दिसंबर 2025 में यह शेयर 0.80 रुपये के लो लेवल तक गिर गया था. फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप करीब 142 करोड़ रुपये के आसपास है.

कंपनी क्या काम करती है?

Mangalam Industrial Finance की शुरुआत साल 1983 में हुई थी. यह कोलकाता की एक एनबीएफसी कंपनी है जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है. कंपनी जमीन मशीन और बिल्डिंग के लिए फाइनेंस देती है. इसका मुख्य इनकम सोर्स लोन पर मिलने वाला ब्याज और उससे जुड़ी फीस और चार्ज हैं.

निवेश से पहले सावधानी जरूरी

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेनी स्टॉक में इस तरह की तेजी बहुत जोखिम भरी हो सकती है. कम कीमत वाले शेयरों में अचानक तेजी और गिरावट दोनों देखने को मिलती है. इसलिए ऐसे शेयरों में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी और जोखिम को समझना बेहद जरूरी है.

डिस्क्लेमर:यह खबर केवल जानकारी के लिए है. शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है. किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें.

