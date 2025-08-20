विज्ञापन
Market Closing: लगातार पांचवें दिन बाजार में दिखी तेजी, इन 5 शेयरों ने कर दिया कमाल

इस हफ्ते रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखाई दिया. पर विदेशी निवेशकों की खरीदारी की वजह से इसमें फिर से मजबूती दिखाई दी, जिसका असर बाजार पर हुआ.

  • भारतीय शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी जारी रही और सेंसेक्स 0.26% की तेजी के साथ बंद हुआ
  • निफ्टी ने 25,000 अंक के पार पहुंचकर निवेशकों के बीच सकारात्मक माहौल बनाया है
  • आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी खरीदारी देखने को मिली, जिससे सेक्टर के अधिकांश शेयर हरे निशान पर रहे
भारतीय शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी रही है. 20 अगस्त 2025 को सेंसेक्स में 0.26% की ग्रोथ रही. वहीं निफ्टी 25,000 अंक के पार पहुंच गया. बाजार में आज मुख्य रूप से आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी खरीदारी देखी गई, जिससे आईटी सेक्टर के ज्यादातर शेयर हरे निशान पर कारोबार करते दिखे.

बीएसई सेंसेक्स ने दिखाई ताकत

बीएसई सेंसेक्स 213.45 अंक यानी 0.26% चढ़कर 81,857.84 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान, ये 341.23 अंक के हाई लेवल तक पहुंचा. वहीं, एनएसई निफ्टी 69.90 अंक यानी 0.28% बढ़कर 25,050.55 अंक पर बंद हुआ.

इन शेयरों ने किया निवेशकों को खुश

सेंसेक्स की कंपनियों में, इन्फोसिस में सबसे ज्यादा 3.88% और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 2.69% की तेजी रही. इसके अलावा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एनटीपीसी, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, इटर्नल और एचसीएल टेक भी निवेशकों को मुनाफा दिलाती रहीं.

ऑटो सेक्टर ने किया निराश

दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और ट्रेंट शामिल है. यानी कहा जा सकता है कि ऑटो सेक्टर के शेयर्स पर आज काफी प्रेशर दिखाई दिया. 

बाजार में तेजी की वजह क्या है?

इस हफ्ते रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर दिखाई दिया. पर विदेशी निवेशकों की खरीदारी की वजह से इसमें फिर से मजबूती दिखाई दी, जिसका असर बाजार पर हुआ. वहीं भारत और चीन के बीच वार्ता से एक पॉजिटिव माहौल शेयर मार्केट ले लिए बना है. आईटी सेक्टर के शेयरों ने तेजी दिखाकर, बाजार में जान फूंकी. इसके अलावा GST रेट रिफॉर्म की वजह से एफएमसीजी सेक्टर के शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. 

