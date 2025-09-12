GST में बदलाव के बाद Mahindra XUV700 की कीमत में बड़ी गिरावट, 1.43 लाख रुपये तक हुई सस्ती,जानें नया प्राइस

अगर आप Mahindra XUV700 खरीदने का सोच रहे थे, तो आपके लिए यह सबसे सही समय है. GST दरों में बदलाव का सीधा असर कारों की कीमतों पर पड़ा है और Mahindra ने इसका फायदा ग्राहकों को देना शुरू कर दिया है. कंपनी ने XUV700 की कीमत में सीधे 88,900 रुपये से लेकर 1.43 लाख रुपये तक की कटौती की है.

GST में बदलाव का गाड़ियों की कीमत पर असर

अब तक बड़ी SUV गाड़ियों पर 28% GST और 20% सेस मिलाकर कुल 48% टैक्स लगता था. लेकिन अब सरकार ने इस टैक्स को सीधे घटाकर 40% कर दिया है. इसका फायदा उन गाड़ियों को मिलेगा जिनकी लंबाई 4 मीटर से ज्यादा है और इंजन 1500cc से ऊपर है.XUV700 इसी कैटेगरी में आती है और इसी वजह से इसकी कीमत में अच्छी-खासी कमी देखने को मिल रही है.

Mahindra XUV700 की नई कीमत

Mahindra XUV700 के अलग-अलग वेरिएंट्स पर GST में बदलाव का सीधा फायदा ग्राहकों को मिल रहा है. पहले इन गाड़ियों पर कुल 48% टैक्स (GST + Cess) लगता था, जिसे अब घटाकर 40% कर दिया गया है.

MX वेरिएंट पर GST दर में बदलाव के बाद अब ग्राहकों को ₹88,900 की बचत हो रही है.

AX3 वेरिएंट की कीमत में ₹1,06,500 तक की कटौती हुई है.

AX5 S वेरिएंट अब पहले के मुकाबले ₹1,10,200 सस्ता हो गया है.

AX5 वेरिएंट पर ₹1,18,300 तक की सीधी बचत मिल रही है.

AX7 वेरिएंट की कीमत में ₹1,31,900 की कमी आई है.

AX7 L वेरिएंट, जो टॉप मॉडल है, उस पर ग्राहकों को ₹1,43,000 तक का फायदा मिल रहा है.

XUV700 की अलग-अलग वेरिएंट्स में नई कीमतें इस तरह हैं:

AX7 Diesel AT AWD वेरिएंट की कीमत पहले 25.48 लाख थी, जो अब घटकर लगभग 24.05 लाख हो सकती है.

AX5 Petrol MT 5-Seater वेरिएंट की कीमत पहले 17.44 लाख थी, अब यह लगभग 16.55 लाख हो सकती है.

(ये कीमतें अनुमानित हैं और राज्य- डीलर के अनुसार थोड़े अलग हो सकते हैं.)

XUV700 के अलावा दूसरी Mahindra गाड़ियों पर भी कटौती

सिर्फ XUV700 ही नहीं, Mahindra ने अपनी कई दूसरी पॉपुलर गाड़ियों की कीमत भी कम की है.

Bolero और Bolero Neo अब तकरीबन 1.27 लाख रुपये तक सस्ती हो गई हैं.

XUV 3XO के पेट्रोल वेरिएंट पर 1.4 लाख रुपये और डीजल वेरिएंट पर 1.56 लाख रुपये की कमी आई है.

Thar 2WD डीजल मॉडल 1.35 लाख रुपये, 4WD डीजल 1.01 लाख रुपये और Thar Roxx वेरिएंट 1.33 लाख रुपये तक सस्ता हो गया है.

Scorpio Classic की कीमत में 1.01 लाख रुपये की कमी की गई है.

Scorpio-N SUV भी अब 1.45 लाख रुपये सस्ती हो गई है.

SUV खरीदने का सबसे अच्छा मौका

GST स्लैब में हुए बदलाव से अब बड़ी SUV गाड़ियां सस्ती हो रही हैं और Mahindra ने सबसे पहले यह फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है. अगर आप XUV700, Thar, Bolero या Scorpio जैसी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो यह समय बुकिंग करने का सबसे सही मौका है.

