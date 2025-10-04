Market Boom After GST Rates Cut: जीएसटी दरों में कटौती का फैसला आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया. इसने न केवल ग्राहकों को फायदा पहुंचाया, बल्कि उद्योग जगत के लिए भी अच्छे दिन लेकर आया. फेस्टिव सीजन में मार्केट के जो शुरुआती आंकड़े सामने आए हैं, वे इस बात की तस्‍दीक करते हैं. सरकार ने उम्‍मीद की थी कि मिडिल क्‍लास को जीएसटी दरों में कटौती से राहत मिलने के बाद उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वे पहले की तुलना में बाजार में ज्‍यादा पैसे खर्च कर पाएंगे. सरकार ने अपने फैसले में जनता की उम्‍मीदों को ध्‍यान में रखा और दूसरी ओर देश का मिडिल क्‍लास भी सरकार की उम्‍मीदों पर खरा उतरा.

10 साल में सबसे ज्‍यादा बिक्री का रिकॉर्ड

दरअसल, केंद्र सरकार के नए जीएसटी सुधारों से टैक्स दरें कम हुईं और ग्राहकों के लिए उत्पाद पहले की तुलना में सस्ते हो गए हैं, जिससे देश की इकोनॉमी में पिछले एक दशक में नवरात्रि के दौरान कंज्यूमर गुड्स की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है. डेटा के अनुसार, इन उपायों से न केवल कीमतें कम हुईं, बल्कि ग्राहकों की इच्छाएं भी बढ़ीं, जिससे परिवारों को वाहन अपग्रेड करने, घरेलू उपकरण खरीदने और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर अधिक खर्च करने में मदद मिली. कुल मिलाकर त्योहारों का उत्साह रिकॉर्ड-तोड़ बिक्री में बदल गया.

कारें तो ऐसी बिकीं जैसे धनतेरस हो...

प्रमुख कार निर्माता मारुति सुजुकी की नवरात्रि में बिक्री 100 फीसदी बढ़ी, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी है. मारुति सुजुकी ने 1,50,000 बुकिंग की और यह आंकड़ा 2,00,000 बुकिंग तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है. जबकि कंपनी ने पिछली नवरात्रि में 85,000 वाहन बेचे थे.

ऑटोमोबाइल मार्केट लीडर ने नवरात्रि के पहले 8 दिनों में 1.65 लाख वाहन डिलीवर किए. नवरात्रि के पहले दिन, मारुति ने रिकॉर्ड 30,000 कारें डिलीवर कीं, जो 35 वर्ष में कंपनी का अब तक का सबसे अच्छा एक दिन का प्रदर्शन है.

देश की प्रमुख ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने सालाना आधार पर 60 फीसदी की बिक्री वृद्धि दर्ज की. डेटा के अनुसार, हुंडई में क्रेटा और वेन्यू जैसे मॉडलों की मांग बढ़ने से एसयूवी की कुल बिक्री में हिस्सेदारी 72 फीसदी से अधिक हो गई.

टाटा मोटर्स ने त्योहारों के दौरान अल्ट्रोज, पंच, नेक्सॉन और टियागो मॉडलों की मांग के साथ 50,000 से अधिक वाहन बेचे. टू-व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प की नवरात्रि में बिक्री दोगुनी हो गई, जबकि प्रतिद्वंद्वी बजाज ऑटो ने भी नवरात्रि के दौरान अच्छी बिक्री दर्ज की.

नवरात्रि में ही खत्‍म हो गया दिवाली स्‍टॉक

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में एलजी, हायर और गोदरेज अप्लायंसेज ने इस नवरात्रि में पिछले वर्ष की तुलना में दोहरे अंकों में बिक्री वृद्धि दर्ज की. हायर की बिक्री 85 फीसदी बढ़ी और कंपनी ने 2.5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले 85-इंच और 100-इंच टीवी का दिवाली स्टॉक लगभग बेच दिया. कंपनी ने इस दौरान हर दिन 65 इंच टीवी के 300-350 यूनिट बेचे. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने इस नवरात्रि में बिक्री में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की.

जीएसटी स्लैब को रेशनलाइज बनाकर और जरूरी और लग्जरी दोनों तरह के सामान पर टैक्स का बोझ कम कर सरकार ने लोगों में आत्मविश्वास से खरीदारी का माहौल बनाया.

नतीजतन, ब्रांडों और रिटेलरों ने 25 फीसदी से 100 फीसदी तक की बिक्री वृद्धि की जानकारी दी, जो भारत की खपत पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी मदद है. ओणम, दुर्गा पूजा और दशहरा के साथ फेस्टिव सीजन का पहला भाग कुल त्योहारों की बिक्री का 40-45 फीसदी रहा, जो इसे देश का सबसे बड़ा खपत वाला सीजन बनाता है.