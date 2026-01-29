एक्सीडेंट इंश्योरेंस से लेकर फ्री डिग्री एजुकेशन, केरल सरकार ने बजट में खोल दिया खुशियों का पिटारा

Kerala Budget 2026: केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने अपने नए बजट में खुशियों का पिटारा खोल दिया है. इंश्योरेंस से लेकर फ्री डिग्री एजुकेशन, मिड-डे मील वर्कर्स kerala budget 2026की सैलरी को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं. इससे राज्य की जनता को आने वाले समय में कई मौर्चों पर राहत मिल सकती है.

12वीं तक के छात्रों को मिलेगा फायदा

सरकार की इस नई स्कीन में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्र एक्सीडेंट इंश्योरेंस में कवर होंगे. बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए हुए सरकार ने इसके लिए 15 करोड़ रुपये का बजट रखा है. यह स्कीम राज्य बीमा विभाग के जरिए चलाई जाएगी, जिससे लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा.

बजट में केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि दूसरे क्लास के लोगों का भी ध्यान रखा गया है. ग्रीन आर्मी, ऑटो-टैक्सी चलाने वाले और लॉटरी बेचने वालों को भी इस इंश्योरेंस के दायरे में लाया गया है.

सरकार ने बताया कि वो उन परिवारों के लिए एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने पर भी विचार कर रही है जो करुणा आरोग्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं हैं. इसके लिए स्टेट के 42 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज किया जा रहा है.

क्या हुए बड़े ऐलान

बजट में इंश्योरेंस स्कीम के साथ आर्ट्स और साइंस कॉलेजों के छात्रों के लिए फ्री डिग्री एजुकेशन की भी बात कही गई है, जो मील का पत्थर साबित हो सकता है.

इसके साथ ही आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी 1 हजार रुपये बढ़ा दी है.

वहीं, स्कूलों में खाना बनाने वाले रसोइयों की सैलरी में भी 25 रुपये प्रति दिन के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है.

बजट में पेंशन के लिए 14,500 करोड़ रुपये के साथ मुख्यमंत्री स्त्री सुरक्षा योजना में 3,700 करोड़ और तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है.