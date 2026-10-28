शेयर मार्केट में जियो (Jio) की अच्‍छी शुरुआत हुई है. बुधवार 28 अक्‍टूबर को जियो के शेयर 21.4 फीसदी के प्रीमियम के साथ लिस्‍ट हुए. 1,119 रुपये वाले शेयर BSE और NSE दोनों पर 1,358 रुपये पर लिस्ट हुए. निवेशकों को इसमें अच्‍छा मुनाफा हुआ है. लिस्टिंग के बाद जियो के शेयरों में तेजी देखी जा रही है.

जियो के शेयरों पर नोमुरा, एलारा कैपिटल और मोतिलाल ओसवाल ने 'BUY' रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है.

करीब 30,213 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. इश्यू कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ. इसमें कुल 7 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बोलियां आईं. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, एंकर निवेशकों ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं, जबकि अन्य निवेशकों की तरफ से लगभग 4.9 लाख करोड़ रुपये की बोलियां आईं.