भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने अंडर-19 एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले वीरेंद्र सहवाग के बेटे की जमकर तारीफ की है. गांगुली ने खुलासा किया कि टूर्नामेंट के बाद उन्होंने सहवाग को मैसेज भेजकर मजाकिया अंदाज में कहा था कि उनका बेटा उनसे भी बेहतर खिलाड़ी है.

टेलीग्राफ ऑनलाइन को दिए इंटरव्यू में गांगुली ने कहा कि जब वीरेंद्र सहवाग टेस्ट क्रिकेट खेलते थे, तब उन्हें बल्लेबाजी को लेकर ज्यादा सलाह देने की जरूरत नहीं पड़ती थी. गांगुली के मुताबिक, सहवाग ने जो कुछ हासिल किया, वह अपनी स्वाभाविक आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर किया. इसी दौरान उन्होंने सहवाग के बेटे के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि अंडर-19 एशिया कप में उसने सबसे ज्यादा रन बनाए और लगातार प्रभावित किया.

गांगुली ने सहवाग को किया मैसेज

गांगुली ने कहा, 'मैंने एशिया कप के बाद सहवाग को मैसेज किया था कि तुम्हारा बेटा तुमसे बेहतर खिलाड़ी है. वह बस हंस पड़ा.' पूर्व भारतीय कप्तान के इस बयान ने युवा क्रिकेटर को लेकर बढ़ रही चर्चा को और हवा दे दी है.

युवा खिलाड़ियों की बात करें तो हाल के दिनों में वैभव सूर्यवंशी भी लगातार सुर्खियों में रहे हैं. गांगुली ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का भविष्य बताते हुए कहा था कि वह एक बड़े प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. हालांकि उन्होंने यह भी सलाह दी कि किसी भी युवा खिलाड़ी की तुलना दूसरे क्रिकेटरों से करने के बजाय उसे अपने खेल को विकसित करने का समय देना चाहिए.

गांगुली का मानना है कि भारतीय क्रिकेट के पास इस समय कई ऐसे युवा बल्लेबाज हैं जो आने वाले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नाम बन सकते हैं. सहवाग के बेटे का अंडर-19 स्तर पर प्रदर्शन भी इसी दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है.