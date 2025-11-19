विज्ञापन
जियो जेमिनी ऑफरिंग के तहत हर एलिजिबल 5जी जियो यजूर को गूगल के जेमिनी प्रो प्लान का 18 महीने के लिए फ्री एक्सेस मिलता है, जिसकी वैल्यू 35,100 रुपए है.

Jio यूज़र्स की बल्ले-बल्ले... Google Gemini 3 AI अब 18 महीने तक मुफ्त! जानिए कैसे उठाएं फायदा
Gemini 3 AI गूगल का लेटेस्ट एआई मॉडल है. इसके जरिए कंपनी की कोशिश यूजर्स को आकर्षित करने की है.
नई दिल्ली:

जियो ने बुधवार ,19 नवंबर को जियो जेमिनी ऑफरिंग में बड़े अपग्रेड का ऐलान किया. अब जेमिनी प्रो प्लान के तहत गूगल जेमिनी 3 को शामिल किया गया है. यह प्लान सभी जियो के अनलिमिटेड 5जी ग्राहकों के लिए फ्री उपलब्ध है.यह नया अपग्रेड बुधवार से सभी एलिजिबल यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा. जेमिनी 3, गूगल का लेटेस्ट एआई मॉडल है. इसके जरिए कंपनी की कोशिश यूजर्स को आकर्षित करने की है.

जेमिनी प्रो प्लान का 18 महीने तक फ्री एक्सेस

जियो जेमिनी ऑफरिंग के तहत हर एलिजिबल 5जी जियो यजूर को गूगल के जेमिनी प्रो प्लान का 18 महीने के लिए फ्री एक्सेस मिलता है, जिसकी वैल्यू 35,100 रुपए है.इस प्लान को जियो यूजर माई जियो ऐप में जाकर "क्लेम नाउ" बैनर के तहत तुरंत एक्टिवेट कर सकते हैं.

इससे पहले, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा था कि जेमिनी की शिपिंग के ये 7 दिन बेहद रोमांचक रहे हैं.

उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया, "हम जेमिनी को गूगल के स्केल पर शिप कर रहे हैं. इसमें सर्च में एआई मोड में जेमिनी 3 भी शामिल है, जिसमें अधिक जटिल तर्क और नए गतिशील अनुभव हैं. यह पहली बार है जब हम पहले दिन ही सर्च में जेमिनी शिप कर रहे हैं. जेमिनी 3 आज जेमिनी ऐप, एआई स्टूडियो और वर्टेक्स एआई के डेवलपर्स और हमारे नए एजेंटिक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, गूगल एंटीग्रैविटी में भी आ रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "इसके बाद यह आपके उत्तरों का प्रारूप तैयार करने या ईमेल संग्रहीत करने जैसी क्रियाओं का प्रस्ताव दे सकता है, ये सभी गूगल ऐप्स के साथ गहन एकीकरण का उपयोग करके किए जा सकते हैं. यह अमेरिका में गूगल एआई अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए वेब पर उपलब्ध है."

आपकी पसंद की कोई भी चीज बना देगा जेमिनी 3

पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में बताया कि आप जेमिनी 3 को कुछ भी दे सकते हैं (फोटो, पीडीएफ, स्क्रिबल्स, आदि) और यह आपकी पसंद की कोई भी चीज बना देगा: एक चित्र एक बोर्ड गेम बन सकता है, एक नैपकिन स्केच एक पूरी वेबसाइट में बदल सकता है, एक डायग्राम एक इंटरैक्टिव लेसन में बदल सकता है.

