शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स में 150 अंकों की तेजी, निफ्टी 25,100 के पार

आज के शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई है. सुबह 9 बजकर 17 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 157.98 अंक यानी 0.19% की बढ़त के साथ 82,015.83 पर कारोबार कर रहा था. इसी समय एनएसई निफ्टी 36.95 अंक यानी 0.15% चढ़कर 25,087.50 पर पहुंच गया. यानी शुरुआती कारोबार में निफ्टी ने 25,100 का स्तर पार कर लिया. यह लगातार पांच दिन की तेजी पिछले दो महीनों में पहली बार देखने को मिली है.

निवेशकों के लिए यह सत्र खास माना जा रहा है क्योंकि आज निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स का वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी डे है. लगातार पांच दिन से बढ़त दर्ज करने के बाद गुरुवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में खुले.

ब्रॉडर मार्केट में मिला-जुला रुख

ब्रॉडर मार्केट में दिन की शुरुआत मिली-जुली रही, क्योंकि निफ्टी मिडकैप 100 सूचकांक में 0.10 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 सूचकांक में 0.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

निफ्टी आईटी इंडेक्स में 0.61 प्रतिशत की गिरावट आई, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में 0.42 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में 0.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य अधिकांश इंडेक्स में मामूली गिरावट और मामूली बढ़त देखी गई.

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बना टॉप गेनर

निफ्टी पैक में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस 1.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ टॉप गेनर रहा. उसके बाद टॉप गेनर्स की लिस्ट में बजाज फिनसर्व, ट्रेंट और टाटा मोटर्स का स्थान रहा .हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल), टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और एशियन पेंट्स टॉप लूजर्स रहे.

बीते दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद

बुधवार को भी शेयर बाजार ने तेजी दिखाई थी और निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद हुआ था. उस दिन सेंसेक्स 213.45 अंक यानी 0.26% बढ़कर 81,857.84 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी 69.90 अंक यानी 0.28% ऊपर जाकर 25,050.55 पर बंद हुआ था. यह रैली निवेशकों के लिए भरोसा बढ़ाने वाली रही है.

आज का सत्र इसलिए अहम है क्योंकि ऑप्शंस एक्सपायरी के चलते उतार-चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है. लगातार पांच दिन की तेजी के बाद बाजार में निवेशकों की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं. अगर यह तेजी बनी रहती है तो आने वाले दिनों में निफ्टी और सेंसेक्स नए रिकॉर्ड स्तर छू सकते हैं.