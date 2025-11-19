आज शेयर बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स -निफ्टी में मामूली तेजी, आईटी स्टॉक्स ने मारी जोरदार छलांग

वैश्विक बाजारों से मिलेजुले संकेतों के बीच बुधवार, 19 नवंबर के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार सपाट खुले. सुबह 9:28 पर सेंसेक्स 29 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 84,702 और निफ्टी 2 अंक ऊपर 25,911 पर था. शुरुआती कारोबार में आईटी स्टॉक्स सबसे ज़्यादा चमके, जहां निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.11% की बढ़त में रहा. इसके अलावा ऑटो, मेटल और सर्विसेज इंडेक्स भी हरे निशान में दिखे.

कई सेक्टर्स लाल निशान में

दूसरी तरफ पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी, इन्फ्रा और कमोडिटीज इंडेक्स में गिरावट देखी गई. लार्जकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी मिलाजुला रुझान रहा. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.08% यानी 50 अंक ऊपर रहा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 31 अंकों की हल्की कमजोरी दर्ज हुई.

सेंसेक्स के टॉप गेनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स पैक में इन्फोसिस, एचयूएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट गेनर्स रहे. वहीं एचडीएफसी बैंक, बीईएल, पावर ग्रिड, सन फार्मा, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, एशियन पेंट्स, इटरनल और एक्सिस बैंक लूजर्स की लिस्ट में रहे.

एक्सपर्ट की सलाह और बाजार का मूड

मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि किसी बड़े ट्रिगर के अभाव में भारतीय शेयर बाजार फिलहाल सीमित दायरे में रह सकते हैं. ऐसे में निवेशकों को चुनिंदा सेक्टर्स में गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाने और अधिक वैल्यूएशन वाले लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है.

ग्लोबल मार्केट और क्रूड के दाम

वैश्विक बाजारों में भी मिलाजुला रुझान रहा. टोक्यो और जकार्ता हरे निशान में थे, जबकि सोल, हांगकांग और शंघाई लाल निशान में कारोबार कर रहे थे. वहीं कच्चे तेल में कमजोरी जारी रही, जहां WTI क्रूड 0.36% गिरकर 60.45 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 0.35% टूटकर 64.66 डॉलर प्रति बैरल पर था.