भारत में तेजी से बढ़ रहा प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट, फेस्टिव सीजन में बिक्री 18% बढ़ने का अनुमान

भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिव सीजन में प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री सालाना आधार पर 18% बढ़ने का अनुमान है. वहीं, मार्केट वैल्यू में 24% का इजाफा हो सकता है. शुक्रवार, 19 सितंबर को जारी हुई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

सुपर-प्रीमियम और अपर-प्रीमियम सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ

साइबरमीडिया रिसर्च (CMR) की रिपोर्ट बताती है कि सुपर-प्रीमियम सेगमेंट (50,000 रुपए- 1 लाख रुपए) के स्मार्टफोन की बिक्री सालाना आधार पर 15% बढ़ सकती है. वहीं अपर-प्रीमियम सेगमेंट (1 लाख रुपए से ऊपर) का बाजार रिकॉर्ड 167% की ग्रोथ दर्ज कर सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बढ़ती डिमांड है.

जेनरेशन Z और मिलेनियल्स बना रहे हैं डिमांड

सीएमआर के इंडस्ट्री रिसर्च ग्रुप (IRG) के वाइस प्रेसिडेंट प्रभु राम के मुताबिक, प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट को महत्वाकांक्षी खरीदारों, जेन Z और मिलेनियल यूजर्स से लगातार सपोर्ट मिल रहा है. ये यूजर्स अपनी डिजिटल लाइफस्टाइल के लिए पावरफुल डिवाइस की तलाश में हैं.

एंड्रॉयड यूजर्स की बढ़ती पसंद

एंड्रॉयड स्मार्टफोन मार्केट में परफॉर्मेंस, डिजाइन और ऑन-डिवाइस AI वाले स्मार्टफोन्स की डिमांड ज्यादा है. Snapdragon चिपसेट वाले प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन ने 40% मार्केट शेयर हासिल किया है. यही वजह है कि यह हाई-परफॉर्मेंस डिवाइस के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है.

कौन सी कंपनी टॉप पर?

जुलाई 2025 तक प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में सैमसंग 28% हिस्सेदारी के साथ नंबर 1 पर रहा. इसके बाद एप्पल 23% और ओप्पो 11% हिस्सेदारी के साथ टॉप ब्रांड्स में शामिल रहे.

एप्पल और आईफोन 17 सीरीज से उम्मीदें

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सर्वे में शामिल 85% कन्ज्यूमर इस फेस्टिव सीजन में अपग्रेड करने की योजना बना रहे हैं. एप्पल अपने नए iPhone 17 सीरीज और पुराने आईफोन की लगातार डिमांड के चलते मजबूत स्थिति में है.

भारत का प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार लगातार तेजी पकड़ रहा है और आने वाले महीनों में इसमें और बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी.

