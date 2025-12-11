भारत की अर्थव्यवस्था को मिला बूस्ट! ADB ने GDP ग्रोथ अनुमान बढ़ाया, 2026 में 7.2% की रफ्तार से दौड़ेगी इकॉनमी

भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक और अच्छी खबर सामने आई है. एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान फिर बढ़ा दिया है. मांग में तेजी, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और हाल की टैक्स कटौती के बाद लोगों की जेब में बढ़ी हुई क्षमता ने देश की आर्थिक रफ्तार को और तेज कर दिया है.

ADB ने 2026 के लिए ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया

ADB ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है. यह बढ़ोतरी इसलिए की गई है क्योंकि हाल के आंकड़ों में साफ दिख रहा है कि आर्थिक एक्टिविटी तेज हो रही है.

ADB की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की ग्रोथ 8.2 प्रतिशत रही, जो पिछले छह तिमाहियों में सबसे ज्यादा है. इसी वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कुल ग्रोथ 8 प्रतिशत पहुंच गई है.

एशिया की ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा

भारत की तेज रफ्तार का असर पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है. ADB ने कहा कि भारत की वजह से एशिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 4.8 प्रतिशत से बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गया है.

मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और बढ़ता खर्च बना ग्रोथ का बड़ा कारण

रिपोर्ट बताती है कि भारत की तेज ग्रोथ की वजह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती, सर्विस सेक्टर की शानदार रफ्तार, लोगों का बढ़ता खर्च और लगातार बढ़ता निवेश है. ADB ने वित्त वर्ष 2027 के लिए ग्रोथ अनुमान को 6.5 प्रतिशत पर ही रखा है.

RBI ने भी बढ़ाया था अनुमान, लेकिन दूसरी छमाही में थोड़ी सुस्ती संभव

कुछ दिन पहले RBI ने भी दिसंबर पॉलिसी में जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3 प्रतिशत किया था. हालांकि RBI को लगता है कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में ग्रोथ थोड़ा धीमी हो सकती है.इसकी वजह सरकार का पूंजी खर्च कम होना और अमेरिका द्वारा लगाए गए ऊंचे टैरिफ, जिससे भारत के कुछ निर्यात पर असर पड़ सकता है

RBI का मानना है कि ग्रामीण मांग, GST कटौती और बैंकों की तरफ से बढ़ते लोन देने से आर्थिक गतिविधियां मजबूत रहेंगी. सर्विस सेक्टर भी आगे तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जिसने पहली छमाही में 9.3 प्रतिशत ग्रोथ दिखाई थी.

ADB ने कहा कि आने वाले साल में भारत के सामने कई चुनौतियां रहेंगी. जैसे ग्लोबल ट्रेड तनाव ,मौसम से जुड़ी अनिश्चितताएं आदि. लेकिन मौके भी उतने ही बड़े हैं. अगर भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ कम करने पर समझौता हो जाता है, तो भारत के निर्यात को काफी फायदा मिल सकता है.

महंगाई 2026 में घटकर 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में महंगाई काफी कम होकर 2.6 प्रतिशत रह सकती है. इसकी वजह है अच्छी फसल, GST दरों में कटौती और सब्जियों-दालों की कीमत में हाल में आई गिरावट.हालांकि वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत में महंगाई थोड़ा बढ़ सकती है.