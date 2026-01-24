Gold ETF Investment: गोल्ड ईटीएफ क्या है? कैसे खरीदें? क्या रिस्क है? यहां मिलेंगे हर सवाल के जवाब

Gold ETF Investment: अगर आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई इसकी कीमत या फिर इसी सेफ्टी को लेकर डर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल इस सोने और चांदी के रेट ने रिटर्न के मामले में धूम मचाई हुई है. रोजाना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं. इसी बीच बाजार में एक ऐसी स्कीम छाई हुई है, जिसमें आप कुछ पैसे लगाकर सोने में अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं. स्कीम का नाम है गोल्ड ईटीएफ. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कि गोल्ड ईटीएफ क्या है, कैसे काम करता है और आप इसमें किस तरह निवेश की शुरुआत कर सकते हैं.

गोल्ड ईटीएफ क्या है?

गोल्ड ईटीएफ का पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है. आसान भाषा में कहें तो यह सोने में निवेश करने का एक डिजिटल तरीका है. इसमें आप सोना फिजिकली नहीं खरीदते, बल्कि सोने की कीमत को ट्रैक करने वाली यूनिट्स खरीदते हैं. आमतौर पर गोल्ड ईटीएफ की एक यूनिट 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर होती है. इसे कुछ हद तक म्यूचुअल फंड का भाई कहा जा सकता है. अंतर बस यही है कि वहां स्टॉक्स की बात होती है और यहां गोल्ड की.

यह काम कैसे करता है?

गोल्ड ईटीएफ शेयर बाजार पर लिस्टेड होते हैं. इसकी कीमत बाजार में सोने के भाव के साथ ऊपर-नीचे होती है. जब सोने के दाम बढ़ते हैं, तो आपकी ईटीएफ यूनिट की वैल्यू बढ़ जाती है.वहीं, जब आप इन्हें बेचते हैं तो आपको सोने के मौजूदा रेट के हिसाब से पैसा मिल जाता है.

निवेश कैसे करें?

सबसे अहम सवाल कि इसमें निवेश कैसे किया जा सकता है? गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना उतना ही आसान है जितना किसी कंपनी का शेयर खरीदना. चलिए 3 स्टेप्स में आपको इसकी जानकारी देते हैं-

डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट

आप अपने मौजूदा स्टॉक ब्रोकर के जरिए अकाउंट खोल सकते हैं.

गोल्ड ईटीएफ फंड चुनें

अपने ट्रेडिंग ऐप पर गोल्ड ईटीएफ सर्च करें

निवेश की करें शुरुआत

अपनी पसंद की यूनिट्स चुनें और 'Buy' पर क्लिक करें. आप इसे 500 से 1 हजार जैसे छोटे निवेश से भी शुरू कर सकते हैं.

रिटर्न कितना मिलता है?

गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न पूरी तरह से सोने की कीमतों पर निर्भर करता है. पिछले कुछ सालों में सोने ने 10% से 12% तक का सालाना रिटर्न दिया है. 2026 की रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में कुछ गोल्ड ईटीएफ ने 20% से अधिक का शानदार रिटर्न भी दिया है, लेकिन यह बाजार पर निर्भर करता है.

रिस्क क्या है?

वैसे तो सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में कुछ जोखिम भी होते हैं. मसलन अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम गिरते हैं, तो आपके निवेश की वैल्यू भी कम हो जाएगी.

