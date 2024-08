भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त की मेज़बानी कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं : गौतम अदाणी

अदाणी समूह (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने सोमवार को कहा कि वह भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन (British High Commissioner Lindy Cameron) की मेज़बानी कर खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य पर उच्चायुक्त कैमरन के विचार स्पष्ट और आकर्षक हैं.

गौतम अदाणी ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X (अतीत में ट्विटर) पर किए एक पोस्ट में ब्रिटिश उच्चायुक्त के साथ हुई मुलाकात की जानकारी दी. अदाणी समूह के चेयरमैन ने कहा, "हमेशा बदल रहे और विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य पर उनकी तीखी व व्यावहारिक राय आकर्षक है... उन्हें UK के प्रमुख विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित शेवनिंग-अदाणी AI छात्रवृत्ति पुरस्कार (Chevening-Adani AI scholarship) विजेताओं के दूसरे बैच के साथ जुड़ते देखना भी प्रेरणादायक है..."

Honoured to host British High Commissioner @Lindy_Cameron. Her sharp, insightful take on the ever-evolving global landscape is truly captivating! It was equally inspiring to see her engage with our 2nd batch of Chevening-Adani AI scholarship awardees destined for the UK's leading… pic.twitter.com/RcYlLECFMv