Gold-Silver Price Today: ऑल टाइम हाई पर सोना-चांदी! क्या बजट के बाद होगा सस्ता? अभी खरीदें या करें इंतजार?

Gold, Silver Rates Today in India: सोना और चांदी दोनों ही इस समय 7वें आसमान पर हैं. बजट में ड्यूटी को लेकर कोई बड़ा फैसला आया तो दामों पर असर पड़ सकता है. लेकिन वैश्विक हालात को देखते हुए सोना चांदी में मजबूती बनी रहने की उम्मीद है.

नई दिल्ली:

Gold-Silver Price Today: इन दिनों हर किसी की नजर सोने और चांदी के दामों पर टिकी हुई है. कोई शादी के लिए खरीदारी की सोच रहा है तो कोई निवेश के लिए सही मौका ढूंढ रहा है. इसी बीच बजट 2026 भी पास है और ऐसे में लोगों के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या बजट के बाद सोना सस्ता होगा या दाम और ऊपर जाएंगे. सोमवार 26 जनवरी 2026 को सोने और चांदी ने दुनिया भर में नए रिकॉर्ड बना दिए. वैश्विक तनाव बढ़ने और अनिश्चित माहौल के बीच निवेशक सुरक्षित विकल्प की तरफ भागते दिखे और इसका सबसे बड़ा फायदा सोने और चांदी को मिला रहा है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना-चांदी ने बनाया रिकॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत पहली बार 5000 डॉलर के पार चली गई. स्पॉट गोल्ड करीब 5025 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. वहीं चांदी ने भी इतिहास रचते हुए 100 डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया और करीब 104 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई.चांदी में तेजी इतनी तेज रही कि एक ही दिन में इसमें करीब 2 फीसदी से ज्यादा की बढ़त देखी गई. बीते साल और इस साल की शुरुआत में चांदी की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है.

भारत में MCX पर क्या है सोने और चांदी का भाव

भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर भी सोना और चांदी ऊंचे स्तर पर रहे. शुक्रवार को MCX गोल्ड करीब 155963 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं चांदी की कीमत 334600 रुपये प्रति किलो के आसपास रही.हालांकि आज गणतंत्र दिवस के कारण MCX पर पूरे दिन ट्रेडिंग बंद है. सोना चांदी के फ्यूचर्स में कारोबार अब मंगलवार 27 जनवरी से दोबारा शुरू होगा.

सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, हफ्ते भर में मालामाल हुए निवेशक

भारतीय सर्राफा बाजार में इस हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में ऐसी आग लगी कि सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1.54 लाख प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई है, जिसमें महज सात दिनों के भीतर ₹12,717 की भारी बढ़ोतरी देखी गई. लेकिन असली चौंकाने वाली रफ्तार चांदी में रही, जिसने पहली बार ₹3.17 लाख प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर छू लिया.

चांदी की कीमतों में सिर्फ एक हफ्ते में ₹35,815 का जबरदस्त उछाल आया है, जिससे इसकी कीमत ₹2,81,890 से बढ़कर अब ₹3,17,705 प्रति किलो पर पहुंच गई है. कीमतों में आई इस तूफानी तेजी ने आम खरीदारों को हैरान और निवेशकों को गदगद कर दिया है.

क्यों लगातार बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम?

सोने और चांदी की कीमतों को कई वजहों से सपोर्ट मिल रहा है. अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने भी बाजार में चिंता बढ़ा दी है.

इसके अलावा अमेरिका के केंद्रीय बैंक को लेकर उठ रहे सवाल और वैश्विक राजनीति में चल रही हलचल ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की तरफ मोड़ा है. यही वजह है कि लोग शेयर और बॉन्ड से निकलकर सोना चांदी खरीद रहे हैं.

चांदी में क्यों दिख रही ज्यादा तेजी?

चांदी सिर्फ निवेश ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी खूब इस्तेमाल होती है. खासतौर पर सोलर सेक्टर में चांदी की मांग तेजी से बढ़ी है. इसके साथ ही पिछले कई सालों से चांदी की सप्लाई जरूरत से कम बनी हुई है.चीन में लोग सोने के मुकाबले सस्ती होने के कारण चांदी की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं. अमेरिका में भी खुदरा निवेशकों की खरीदारी इतनी तेज है कि बाजार पर दबाव बन गया है.

बजट 2026 में क्या सस्ता हो सकता है सोना?

बजट 2026 को लेकर ज्वेलरी इंडस्ट्री सरकार से उम्मीद कर रही है कि सोना चांदी पर लगने वाली ड्यूटी और घटाई जाए. पिछले साल सरकार ने इसे 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया था.

अब इंडस्ट्री चाहती है कि इसे और घटाकर 3 फीसदी किया जाए ताकि कीमतों का बोझ कम हो और खरीदारी बढ़े. हालांकि जानकारों का मानना है कि बढ़ते आयात खर्च और चालू खाते के घाटे को देखते हुए सरकार बड़ी कटौती से बच सकती है.

क्या अभी सोना चांदी खरीदना सही रहेगा?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना और चांदी दोनों ही मजबूत स्थिति में हैं. बजट से पहले थोड़ी हलचल जरूर रह सकती है लेकिन लंबे समय के लिए सोना और चांदी अभी भी सुरक्षित निवेश माने जा रहे हैं.अगर आप निवेश के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना समझदारी हो सकती है. वहीं गहनों के लिए खरीदारी करने वाले लोग बजट का इंतजार भी कर सकते हैं.

(डिस्क्लेमर : सोना और चांदी खरीदारी से पहले अपने बजट और जरूरत को ध्यान में रखें और जल्दबाजी में फैसला न करें.)

Gold Silver Price Today, Gold Price Today, Gold Silver Rate Today, Gold Rate Today, Silver Rate Today
