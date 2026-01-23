सोने-चांदी में लगातार चढ़त के बाद गुरुवार को बड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन 23 जनवरी, शुक्रवार की सुबह एक बार फिर से भाव चढ़ गए. जियो-पॉलिटिकल रिस्‍क बढ़ने और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के चलते सेफ-हेवेन की मांग बढ़ने से 23 जनवरी (शुक्रवार) की सुबह घरेलू वायदा बाजार में सोने और चांदी की दरें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं. सोना (MCX फरवरी वायदा) करीब 2,900 रुपये (लगभग 2%) उछलकर 1,59,226 प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, वहीं चांदी (MCX मार्च वायदा) 12,600 रुपये से ज्‍यादा (करीब 4%) बढ़कर 3,39,927 प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

आज शुक्रवार, 23 जनवरी को सोने की कीमतें

24 कैरेट सोना: ₹15,971 प्रति ग्राम

22 कैरेट सोना: ₹14,640 प्रति ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹11,978 प्रति ग्राम

गुरुवार को आई थी बड़ी गिरावट

गुरुवार को वैश्विक बाजारों में आई स्थिरता के कारण सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, चांदी की कीमत में 19,386 रुपये की बड़ी कटौती हुई, जिससे इसका भाव 3,19,097 रुपये से गिरकर 2,99,711 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया.

24 कैरेट सोना: 3,099 रुपये की गिरावट के साथ अब 1,51,128 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है, जो पहले 1,54,227 रुपये था.

22 कैरेट सोना: इसका भाव 1,41,272 रुपये से कम होकर 1,38,433 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है.

18 कैरेट सोना: इसकी कीमत 1,15,670 रुपये से गिरकर 1,13,346 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है.

कीमतों में आई इस कमी से उन खरीदारों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से दाम गिरने का इंतजार कर रहे थे. अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां मिलाजुला रुख है; सोना 0.12% गिरकर 4,831 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.01% की कमजोरी के साथ 93 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही है.

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू बाजार में यह गिरावट दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सकारात्मक रुख के कारण आई है. ट्रम्प ने ग्रीनलैंड विवाद को बातचीत से सुलझाने का आश्वासन दिया है और यूरोपीय देशों पर 1 फरवरी से लगने वाले प्रस्तावित टैरिफ को फिलहाल टाल दिया है, जिससे वैश्विक अस्थिरता कम हुई है.