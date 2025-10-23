धनतेरस-दिवाली की बंपर तेजी के बाद सोना-चांदी (Gold-Silver Fall) धड़ाम हुआ है. गुरुवार की सुबह मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज (MCX) के आंकड़ों के मुताबिक, सोने और चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई रेट से करीब 9 से 16 फीसदी की गिरावट देखी गई है. MCX पर सोने का भाव 1,32,294 रुपये/10 ग्राम के ऑल टाइम हाई से 11,779 रुपये गिर कर 1,20,515 रुपये/10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया. ये करीब 8.90 फीसदी की गिरावट है.

वहीं मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज (MCX) पर ही चांदी 1,70,415 रुपये/किलो के ऑल टाइम हाई भाव से 26,596 रुपये गिर कर 1,43,819 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यानी सिल्‍वर में 15.60 फीसदी की गिरावट देखी गई. ग्‍लोबल मार्केट में भी गोल्‍ड-सिलवर के भाव में करीब 8.60 फीसदी और 12.60 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

ट्रेड डील की उम्‍मीद में थोड़ा सुधार

सोने और चांदी के दामों में दो दिन की गिरावट के बाद फिर से थोड़ा उछाल दिखा. सुरक्षित निवेश (Safe-Haven) की मांग बढ़ने के कारण सोना बढ़कर लगभग $4,120/ औंस हो गया है, जबकि चाँदी $49/औंस के ऊपर पहुंच गई है. ऑल टाइम हाई से अच्‍छी गिरावट से इतर भारत-अमेरिका ट्रेड डील की उम्‍मीद में सोने और चांदी को थोड़ा बल मिला. दोनों देशों के बीच जल्द ही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों के बीच गुरुवार सुबह एमसीएक्स पर गोल्‍ड के रेट में हल्‍की तेजी दिखी.

शुरुआती कारोबार में, एमसीएक्स पर सोने का दिसंबर वायदा कॉन्ट्रैक्ट 0.89 फीसदी बढ़कर 1,22,938 रुपये/10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं चांदी का दिसंबर वायदा कॉन्ट्रैक्ट 0.93 फीसदी बढ़कर 1,46,915 रुपये/किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था. विश्लेषकों के अनुसार, दिसंबर एक्सपायरी के लिए एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 1,21,500 रुपये से 1,23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में रहने की उम्मीद है.

कौन-से फैक्‍टर्स कर रहे प्रभावित?