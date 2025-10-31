Adani Power: अदाणी पावर के मजबूत नतीजों के बाद शेयरों पर बुलिश हुए ग्लोबल ब्रोकरेज, बढ़ा कर इतना किया टारगेट प्राइस

अदाणी पावर की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए मजबूत नतीजे पेश किए जाने के बाद, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्मों ने कंपनी को लेकर अपना टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है. मॉर्गन स्टेनली, जेफरीज और कैंटर फिट्जगेराल्ड ने शुक्रवार को कंपनी पर बुलिश राय दी है. मॉर्गन स्टेनली ने अदाणी पावर पर अपनी 'ओवरवेट' रेटिंग की राय बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस 163.60 रुपये प्रति शेयर रखा है, जो कि 30 अक्टूबर के क्लोजिंग प्राइस 162.57 रुपये प्रति शेयर से करीब एक फीसदी अधिक है. ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है और प्राप्तियों की स्थिति भी मजबूत है.

एक अन्य ब्रोकिंग फर्म जैफरीज ने भी अदाणी पावर पर 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस 195 रुपये तय किया है, जो कि पिछले टारगेट प्राइस 138 रुपये से 20 प्रतिशत अधिक है. ब्रोकिंग फर्म ने कहा कि अदाणी पावर अधिक मार्जिन और वृद्धि दर के कारण सरकारी पावर कंपनी एनटीपीसी के मुकाबले अधिक प्रीमियम वैल्यूएशन की हकदार है.

अन्‍य ब्रोकरेज हाउसेज की क्‍या है राय?

कैंटर फिट्जगेराल्ड ने 'ओवरवेटेज' के रुख को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस को 32 प्रतिशत बढ़ाकर 184 कर दिया है. इसकी वजह कंपनी की ओर से नए पावर परचेसिंग एग्रीमेंट (पीपीए) करना और आय की मजबूत विजिबिलिटी होना है. अदाणी पावर ने अपनी अर्निंग कॉल के दौरान कहा कि नई पीपीए बोली पाइपलाइन अब लगभग 22 गीगावाट की है, जिसमें से 14.5 गीगावाट पहले ही आवंटित हो चुके हैं.

कैसा रहा अदाणी पावर का रिजल्‍ट?

अदाणी पावर लिमिटेड ने गुरुवार को वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए. कंपनी की आय इस साल की जुलाई-सितंबर अवधि में 13,106.34 करोड़ रुपये रही है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 12,949.12 करोड़ रुपये थी. इसकी वजह बिजली की बिक्री की मात्रा में इजाफा होना था. चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड बिजली बिक्री की मात्रा 7.4 प्रतिशत बढ़कर 23.7 अरब यूनिट्स हो गई है.