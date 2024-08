उद्योग जगत में यह सवाल अक्‍सर चर्चा में रहता है कि अदाणी ग्रुप (Adani Group) के लगभग 213 अरब अमेरिकी डॉलर के बिज़नेस एम्पायर में चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) के बाद कौन सामने रहेगा, और हालिया सालों में इसकी तस्‍वीर कुछ साफ़-साफ़ दिखने भी लगी है. हालांकि बाकी दुनिया के लिए यह बात नई हो सकती है, लेकिन गौतम अदाणी ने एक दशक पहले ही इस बारे में काफी कुछ सोच लिया था.

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने हाल ही में बिज़नेस एम्पायर के लिए उत्तराधिकार की रणनीति (Gautam Adani Succession Plan) साझा की. उन्‍होंने ब्लूमबर्ग को बताया कि वह 70 साल की उम्र में रिटायर होने का प्‍लान बना रहे हैं, जिससे लीडरशिप की अगली पीढ़ी के लिए ट्रांज़िशन फ़ेज़ तैयार होगा.

बेटों और भतीजों के कंधों पर दारोमदार

ब्‍लूमबर्ग के साथ इंटरव्‍यू में गौतम अदाणी ने लॉन्‍ग-टर्म बिज़नेस सस्‍टेनेबिलिटी (व्‍यावसायिक स्थिरता) के लिए उत्तराधिकार प्‍लान के महत्‍व पर चर्चा की. उन्‍होंने कहा कि इसकी तैयारी एक दशक पहले शुरू की गई थी. अदाणी ग्रुप का भविष्‍य उनके दोनों बेटों करण और जीत अदाणी के साथ-साथ उनके भतीजों प्रणव और सागर अदाणी के हाथों में होगा. फैमिली ट्रस्‍ट में सभी बराबर के हिस्‍सेदार होंगे.

उन्होंने कहा, "उत्तराधिकार को लेकर मेरी योजना करीब एक दशक पहले शुरू हुई थी और मैंने धीरे-धीरे हमारे 'G2', यानी प्रणव, करण, सागर और अब जीत को शामिल किया है..."

पहले से सक्रिय भूमिका निभा रही है दूसरी पीढ़ी

गौतम अदाणी के बेटे करण और जीत के साथ उनके चचेरे भाई (प्रणव और सागर) पहले से ही कंपनी के भीतर प्रमुख भूमिकाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं.

गौतम अदाणी के बड़े पुत्र तथा अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) के MD करण अदाणी लॉजिस्टिक्स और पोर्ट संचालन की देखरेख करते हैं.

गौतम अदाणी के छोटे बेटे जीत अदाणी समूह के डिजिटल उपक्रमों और भारत के सबसे बड़े प्राइवेट एयरपोर्ट नेटवर्क का प्रबंधन देखते हैं.

गौतम अदाणी के भतीजे प्रणव अदाणी समूह के कृषि और तेल सेक्‍टरों की अगुवाई करते हैं.

गौतम अदाणी के दूसरे भतीजे सागर अदाणी एनर्जी बिज़नेस और रीन्‍यूएबल एनर्जी प्रोजेक्‍ट संभालते हैं.

"मुझे सेकंड जेनरेशन पर पूरा भरोसा है..."

ग्रोथ के लिए उत्साह और साथ मिलकर काम करने की तत्परता को देखते हुए गौतम अदाणी ने अपने उत्तराधिकारियों (Successors) पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा, "मुझे खुशी है कि उनमें ग्रोथ की भूख है, जो दूसरी पीढ़ी (Second Generation) में कम ही दिखता है..."

उन्होंने अदाणी लेगेसी की निरंतरता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए उनके सहयोगी प्रयास के महत्व पर ज़ोर दिया. अहमदाबाद स्थित अदाणी ग्रुप के मुख्‍यालय में गौतम अदाणी ने ब्‍लूमबर्ग से कहा, "उत्तराधिकार, व्यवसाय की स्थिरता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है..."

उन्होंने कहा, "मैंने सेकंड जेनरेशन के लिए च्‍वाइस छोड़ दी है, क्‍योंकि बदलाव जो है, वह जैविक, क्रमिक और बहुत व्यवस्थित होना चाहिए..."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)