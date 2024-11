Adani Group पर लगे आरोपों पर सारी कन्फ्यूजन दूर! जानिए मार्केट और लीगल एक्सपर्ट्स की क्या राय

अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) ने बुधवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि गौतम अदाणी (Gautam Adani), सागर अदाणी और वरिष्ठ कार्यकारी विनीत जैन अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) के अनुसार FCPA के सभी आरोपों से मुक्त हैं. वहीं दूसरी ओर मार्केट एक्सपर्ट और कानून के जानकारों ने अपनी राय दी है.

कानून के जानकारों ने जहां इन आरोपों को केवल आरोप बताया और आरोप साबित होने तक ग्रुप को निर्दोष बताया, वहीं मार्केट एक्सपर्ट अदाणी ग्रुप के शेयरों को लेकर बुलिश दिखे.

अदाणी शेयरों को खरीदना चाहिए: बोलिंजकर

वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर ने कहा कि आज अदाणी शेयरों को देखते हुए बुल मार्केट होगा. उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि अदाणी शेयरों को खरीदना चाहिए. गलत खबरों के कारण भारत में शेयरधारकों को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.

क्रॉफोर्ड बेली एंड कंपनी में पार्टनर संजय अशर ने बताया कि सिक्योरिटी फ्रॉड का मतलब होगा कि जुर्माने के मामले में भी बहुत कम असर होगा. सिक्योरिटी फ्रॉड के आरोपों का मतलब होगा कि इस मामले में SEC शामिल हो जाएगा. उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों FCPA आरोपों को पहले लगाया गया. मौजूदा चार्जेज का FCPA आरोपों की तुलना में कम असर पड़ेगा.

राजनीतिक बवाल का कोई मतलब नहीं: HP रानीना

वहीं, वरिष्ठ वकील HP रानीना ने मामले पर कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है. सिविल पेनल्टी का सेटलमेंट किया जा सकता है.

उन्होंने आगे कहा, अच्छा संकेत ये है कि इसमें ग्रुप के टॉप लोग शामिल नहीं हैं. FCPA चार्जेज हटाए जाने के बाद से भारत में चल रहे राजनीतिक तूफान का अब कोई मतलब नहीं है. अभी ये सिर्फ आरोप हैं और सबूत पेश करने की जरूरत है.

रानीना के मुताबिक मौजूदा आरोपों को भी साबित करना होगा, जिससे कोई संदेह न रहे. लड़ाई अब और साफ है लेकिन सभी चीजों को साबित करने की जरूरत है. मौजूदा बयान का मतलब है कि पिछले आरोप गलत थे और FCPA नहीं लगना चाहिए.

आपको बता दें कि एक्सचेंज फाइलिंग में, AGEL ने कहा है कि अदाणी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों पर विभिन्न मीडिया हाउसेज ने जो समाचार प्रकाशित किए हैं, वो 'गलत' हैं.

अदाणी समूह ने इस बात पर जोर दिया कि हालांकि अधिकारी US-SEC संबंधित कुछ आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ रिश्वतखोरी या विदेशी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)