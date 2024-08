बढ़ते क्षेत्रों में मज़बूत तरक्की की तस्वीर दिखाते हैं अदाणी ग्रुप के Q1 परिणाम

अदाणी समूह ने वित्तीय मामलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए वित्तवर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (Q1 FY25) के नतीजे और क्रेडिट कम्पेन्डियम जारी किया है. इस तिमाही के दौरान अदाणी समूह का EBITDA वर्ष-दर-वर्ष के लिहाज़ से 32.87 फ़ीसदी की बढ़ोतरी के साथ ₹22570 करोड़ तक पहुंच गया. इसकी बदौलत 12-माह का EBITDA ₹79180 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45.13 फ़ीसदी ज़्यादा है.

अदाणी ग्रुप की यह तरक्की मुख्यतः समूह के मूल इन्फ़्रास्ट्रक्चर प्लेटफ़ॉर्म की बदौलत आई, जिसका पोर्टफ़ोलियो EBITDA में 80 फ़ीसदी से ज़्यादा का योगदान है. 'मूल इन्फ़्रास्ट्रक्चर' प्लेटफ़ॉर्म में अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ (AEL) का इन्फ़्रास्ट्रक्चर व्यवसाय, यूटिलिटी (अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदानी पॉवर, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स और अदाणी टोटल गैस) और ट्रांसपोर्ट (अदाणी पोर्ट्स और एसईज़ेड) व्यवसाय शामिल हैं.

सौर और पवन ऊर्जा विनिर्माण, हवाई अड्डों और सड़कों सहित अदाणी ग्रुप के तेज़ी से बढ़ते कारोबार अब पोर्टफ़ोलियो के EBITDA में 13.3 फ़ीसदी का योगदान दे रहे हैं, जो एक साल पहले 7.2 फ़ीसदी था. अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के सौर मॉड्यूल मैन्यूफ़ैक्चरिंग में साल-दर-साल 125 फ़ीसदी की बिक्री वृद्धि दर्ज की गई, जबकि इसके हवाई अड्डा व्यवसाय ने यात्री आवाजाही, रूटों और कन्ज़्यूमर ऑफ़रिंग में शानदार वृद्धि दर्ज की. ट्रांसपोर्ट सेग्मेंट ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया, और अदाणी पोर्ट्स एंड एसईज़ेड ने 29.62 फ़ीसदी EBITDA वृद्धि दर्ज की और नए-नए पोर्ट कन्सेशन एग्रीमेंट हासिल किए.

इसके अलावा, यूटिलिटी सेग्मेंट में भी 41.44 फ़ीसदी EBITDA वृद्धि दर्ज हुई, जिसमें अदाणी पॉवर की 53.6 फ़ीसदी की वृद्धि और अदाणी ग्रीन एनर्जी की ऑपरेशनल क्षमता में 30.3 फ़ीसदी की वृद्धि की बदौलत हासिल हुई. कंपनी ने विड़िन्यम पोर्ट को कमीशन किए जाने और खावड़ा-भुज ट्रांसमिशन लाइन जैसी प्रमुख परियोजनाओं के साथ बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी खासी तरक्की की है.

मुख्य उपलब्धियां

सोलर मैन्यूफ़ैक्चरिंग कारोबार (भारत का पहला और सबसे बड़ा वर्टिकली इन्टीग्रेटेड सोलर PV मैन्यूफ़ैक्चरर) ने MSPVL (मुंद्रा सोलर PV लिमिटेड) सेल लाइनों को ऑपरेशनलाइज़ किया.

हवाई अड्डा कारोबार में, 7 हवाई अड्डों पर कुल सालाना यात्री आवाजाही पहली बार नौ करोड़ के पार गई. तिमाही के दौरान, सभी सात हवाई अड्डों पर कुल आठ नए रूट, छह नई एयरलाइन और 13 नई फ़्लाइट जोड़ी गईं. इसके अलावा, लखनऊ हवाई अड्डे टर्मिनल 3 के उद्घाटन के बाद 25 नए ब्रांड जोड़े गए.

तिमाही के दौरान सड़क कारोबार में अब तक का सबसे ज़्यादा 730 लेन-किलोमीटर निर्माण कार्य हुआ.

500 मेगावॉट हाइड्रो-पम्प स्टोरेज का निर्माण कार्य शुरू हुआ.

दक्षिणी एशिया की अत्याधुनिक कन्टेनर-हैंडलिंग तकनीक से युक्त भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, विड़िन्यम पोर्ट, औपचारिक रूप से जुलाई में कमीशन हो गया और नवंबर में ऑपरेशनल हो जाएगा.

