रोजगार के मोर्चे पर गुड न्यूज, ESIC से जुड़े रिकॉर्ड 20.36 लाख कर्मचारी

एक्सपर्ट का कहना है कि यह पॉजिटिव ट्रेंड अगर अगले कुछ महीनों तक जारी रहता है, तो यह देश की बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा.

  • जुलाई 2025 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना में 20.36 लाख नए कर्मचारी जुड़े जो जून 2025 से 5% अधिक है
  • नए जुड़े कर्मचारियों में लगभग 48 प्रतिशत युवा वर्ग 18 से 25 वर्ष की आयु के हैं
  • महिला कर्मचारियों की संख्या लगभग 3.96 लाख है जो संगठित क्षेत्र में महिला रोजगार की मजबूती को दर्शाता है
देश में फॉर्मल सेक्टर पर गुड न्यूज सामने आई है. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 में ESIC योजना में 20.36 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं. जून 2025 की तुलना में ये आंकड़ा 5% ज्यादा है. इससे देश में संगठित क्षेत्र के रोजगार की मजबूती का पता चलता है. वापसी का संकेत देती है.

बढ़ी महिलाओं और युवाओं की संख्या

रिपोर्ट के अनुसार 20.36 लाख नए सदस्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ जुड़े हैं, जिसमें लगभग 18-25 साल के युवाओं की संख्या 9.77 लाख है. यानी टोटल जुड़े नए सदस्यों का 48% हिस्सा. वहीं महिला कर्मचारियों की संख्या लगभग 3.96 लाख है.  

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जुलाई में जोड़े गए कर्मचारियों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवा वर्ग का है.

अर्थव्यवस्था के लिए क्या है मायने

  • कंपनियां तेजी से कर्मचारियों की भर्ती कर रही हैं, जो मजबूत आर्थिक गतिविधियों की ओर संकेत करता है.
  • 18 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं के लिए नई नौकरियों के अवसर पैदा हो रहे हैं.

एक्सपर्ट का कहना है कि यह पॉजिटिव ट्रेंड अगर अगले कुछ महीनों तक जारी रहता है, तो यह देश की बेरोजगारी दर (Unemployment Rate) को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा.

ESIC क्या है?

ESIC का मतलब है कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees' State Insurance Corporation). यह भारत में कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली एक प्रमुख संस्था है. ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है. यह 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को मेडिकल फैसिलिटी देती है.

