दुनिया के सबसे रईस उद्योगपति एलन मस्‍क ने रईसी के मामले में इतिहास रच दिया है. टेस्‍ला(Tesla), स्‍टारलिंक (Starlink) और स्‍पेसएक्‍स (SpaceX) जैसी कंपनियों के मालिक मस्‍क 600 बिलियन डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्‍यक्ति बन गए हैं. इसके पीछे उनकी कंपनी स्‍पेसएक्‍स की वैल्‍युएशन बढ़ना है. कंपनी की वैल्‍यु 800 बिलियन डॉलर के पार हो गई, जिसमें कि उनकी 42 फीसदी हिस्‍सेदारी है. यानी कि केवल स्‍पेसएक्‍स की वैल्‍युएशन ने ही मस्‍क की संपत्ति में 168 बिलियन डॉलर जोड़ दिया, जिससे सोमवार की दोपहर उनकी संपत्ति अनुमानित तौर पर 677 बिलियन डॉलर पहुंच गई.

दूसरे सबसे रईस लैरी पेज से कितने आगे?

ब्‍लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्‍स पर मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे एलन मस्‍क की संपत्ति 638 बिलियन डॉलर बताई जा रही है. वहीं रईसों की लिस्‍ट में दूसरे नंबर पर लैरी पेज हैं, जिनकी संपत्ति 265 बिलियन डॉलर बताई गई है. यानी मस्‍क, लैरी पेज से करीब 373 बिलियन डॉलर आगे हैं.

500 बिलियन डॉलर वाले भी पहले व्यक्ति बने थे मस्क

इससे पहले अक्टूबर 2025 में मस्क 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छूने वाले पहले व्यक्ति बने थे. और अब 2 महीने के भीतर मस्क की संपत्ति में 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा उछाल आया है. मस्‍क की संपत्ति बढ़ाने में स्‍पेसएक्‍स के साथ-साथ टेस्‍ला का भी बड़ा योगदान है. इस साल टेस्‍ला के शेयर 13 फीसदी बढ़े हैं. सोमवार को भी टेस्‍ला के शेयर में 4 फीसदी का उछाल आया था, जो कि मस्‍क के रोबोटैक्‍सी लाने के ऐलान के चलते था. टेस्‍ला में मस्‍क की हिस्‍सेदारी करीब 12 फीसदी है, जिसकी वैल्‍यू 197 बिलियन डॉलर है. बता दें कि नवंबर में टेस्‍ला के शेयरहोल्‍डर्स ने मस्‍क के लिए 1 ट्रिलियन पे पैकेज को मंजूरी दी थी.