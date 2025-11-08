विज्ञापन
एलन मस्क और बिल गेट्स से कई गुना ज्यादा दौलत, जानें आखिर कौन था मनसा मूसा?

Who Is Mansa Musa: आज दुनिया में एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे कई अरबपति हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले एक ऐसा शख्स भी था, जिसके पास इनसे कई गुना ज्यादा दौलत थी.

Mansa Musa: दुनिया का सबसे अमीर शख्स

Richest Person Of World: दुनियाभर में अमीरों की कोई कमी नहीं है, भारत समेत कई देशों में ऐसे लोग मौजूद हैं, जिनके पास इतनी दौलत है कि वो एक देश को अकेले चला सकते हैं. एलन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स का नाम ऐसे ही लोगों में शुमार है, जिनके पास कई देशों की जीडीपी से ज्यादा संपत्ति है. हाल ही में एलन मस्क को उन्हीं की कंपनी टेस्ला में एक लाख करोड़ डॉलर का सैलरी पैकेज ऑफर किया गया, जिसके बाद एक बार फिर मस्क की अमीरी की चर्चा होने लगी. हालांकि आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी अमीरी के आगे एलन मस्क कहीं नहीं टिकते हैं. इस शख्स के सामने दुनियाभर के सबसे अमीर लोग काफी छोटे लगते हैं. 

मनसा मूसा का साम्राज्य

अफ्रीका के माली साम्राज्य का राजा मनसा मूसा वो शख्स था, जिसके नाम अमीरी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है. 14वीं सदी में नॉर्थ अफ्रीका में इस शख्स को हर कोई जानता था, लेकिन दुनिया को उसकी दौलत का पता तब चला जब वो हज यात्रा पर निकला. हज यात्रा के दौरान मूसा ने सोने की बारिश कर दी थी और कई लोगों को मालामाल कर दिया. 

हर तरफ सोना ही सोना

मूसा के दौर में भी सोना दुनिया की सबसे कीमती चीज थी. इसकी खानों पर माली साम्राज्य का राज था और दुनिया का आधा सोना यहीं से आता था. यही वजह है कि माली साम्राज्य के राजा मनसा मूसा की संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई. मूसा ने आसपास के कई छोटे देशों पर भी कब्जा किया था, जहां सोने की कई खदानें मौजूद थीं. इनमें घाना में मौजूद वांगारा की खदान सबसे बड़ी थी. 

मक्का यात्रा ने किया मशहूर

मनसा मूसा के पास अकूल दौलत थी, लेकिन वो इसकी जमकर नुमाइश भी करता था. वो जहां से गुजरता था, वहां लोगों को सोना बांटते हुए चलता था. जब उसने मक्का की यात्रा शुरू की तो सैकड़ों घोड़ों और ऊंटों के साथ उसका काफिला चला, इस दौरान हर घोड़े पर सोना लदा हुआ था. इसी दौरान वो मिश्र में कुछ दिन रुका और वहां के सुल्तान की आवभगत से खुश हो गया. इसके चलते उसने मिश्र की राजधानी में लोगों को जमकर सोना बांट दिया, जिसकी वजह से महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई और सोने के दाम धड़ाम हो गए. 

कुल कितनी थी दौलत?

मक्का की यात्रा के बाद मूसा काफी मशहूर हो गया और तमाम इतिहासकारों ने उसे लेकर लिखना शुरू कर दिया. मूसा ने दुनिया के कई देशों में सोना बांटा और इसी की वजह से वो दुनियाभर में मशहूर होने लगा. सेलिब्रिटी नेटवर्थ के मुताबिक मूसा के पास 400 बिलियन डॉलर यानी 32 लाख करोड़ से ज्यादा की दौलत थी. यही वजह है कि आज तक इसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया है. ये दौलत 14वीं सदी में थी, अगर इसकी तुलना आज से की जाए तो ये कई गुना बढ़ जाएगी. 

