भारत में आ रही है ऐसी कार जिससे नज़रे हटाना मुश्किल, खुद ही देखिए एक झलक

Jaguar electric 4-door GT आने वाले नए साल यानी 2026 में भारत में लॉन्च हो सकती है. अभी तक Jaguar Land Rover यानी JLR भारत में सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल इंजन वाली लग्ज़री गाड़ियां बेचती आई है, लेकिन अब कंपनी 2026 तक भारत में अपनी दो नई इलेक्ट्रिक लग्ज़री कारें लॉन्च करने की तैयारी में है. इनमें पहली होगी Range Rover Electric और दूसरी Jaguar की बिल्कुल नई Electric 4-door GT. इन दोनों कारों के साथ JLR भारत में दोबारा इलेक्ट्रिक लग्ज़री सेगमेंट में मजबूत वापसी करने जा रही है. यहां देखिए Jaguar electric 4-door GT की खास तस्वीरें.

Jaguar Electric 4-door GT कार

Jaguar भी अपनी नई इलेक्ट्रिक 4-door GT पर तेजी से काम कर रही है. इस कार का ग्लोबल डेब्यू 2026 के अंत तक हो सकता है और इसके बाद भारत में लॉन्च किया जाएगा. यह कार Jaguar की नई JEA यानी Jaguar Electric Architecture पर आधारित होगी, जिसे खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार किया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इलेक्ट्रिक GT एक बार चार्ज करने पर 700 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकती है और इसमें लगभग 580 हॉर्सपावर की पावर देखने को मिलेगी.

Jaguar Electric 4-door GT का डिजाइन Type 00 कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड होगा, जिसमें सीधा नोज़, लंबा फ्लैट बोनट, स्लोपिंग रूफलाइन और छोटा डेकलिड शामिल है. Jaguar की यह इलेक्ट्रिक GT उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो लग्ज़री के साथ स्पोर्टी परफॉर्मेंस भी चाहते हैं. भारत में इसके 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च होने की उम्मीद है.

Jaguar Electric 4-door GT की कीमत 2 से 2.5 करोड़ के बीच जा सकती है.

Jaguar Electric 4-door GT की पहली झलक से यह साफ है कि यह कार बेहद आकर्षक और स्पोर्टी लुक वाली होगी. टेस्टिंग के दौरान देखे गए प्रोटोटाइप में इसकी लंबी और नीची स्टांस दिखाई दी थी, जो कि एक क्लासिक GT कार की पहचान है. इसका सामने का हिस्सा सीधा होगा, जिसमें लंबे फ्लैट बोनट के साथ स्लोपिंग रूफलाइन जुड़ी है, जिससे एक सुंदर और डायनामिक सिलुएट तैयार होती है.