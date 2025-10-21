विज्ञापन
विशेष लिंक

आज शेयर बाजार में होगी मुहूर्त ट्रेडिंग: BSE-NSE फूलों से सजकर तैयार, जानिए कब और कैसे करें निवेश का श्रीगणेश

Diwali Muhurat Trading 2025 Updates: दिवाली पर पूरे देश में त्योहार का माहौल होता है, इसी वजह से शेयर बाजार भी बंद रहते हैं. लेकिन बीएसई और एनएसई हर साल एक खास समय पर एक घंटे के लिए बाजार खोलते हैं जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है.ये न केवल परंपरा का हिस्सा है, बल्कि इसे खासकर ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है .

Read Time: 3 mins
Share
आज शेयर बाजार में होगी मुहूर्त ट्रेडिंग: BSE-NSE फूलों से सजकर तैयार, जानिए कब और कैसे करें निवेश का श्रीगणेश
Diwali Muhurat Trading 2025 on NSE BSE: मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कई निवेशक शेयर खरीदने को शुभ मानते हैं और छोटे-बड़े टोकन इन्वेस्टमेंट करते हैं.
नई दिल्ली:

Muhurat Trading 2025: दिवाली 2025 के खास मौके पर आज बीएसई (BSE) और एनएसई (NSE) पूरी तरह सजे-धजे नजर आ रहे हैं. रंग-बिरंगी लाइट्स, फूलों की सजावट, रंगोली और लक्ष्मी पूजन की तैयारियों के बीच आज मुहूर्त ट्रेडिंग की खास परंपरा निभाई जाएगी.हर साल दिवाली के दिन शेयर बाजार बंद रहता है, लेकिन इस खास मौके पर एक घंटे के लिए ट्रेडिंग सेशन खोला जाता है, जिसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं. इसे शुभ समय में निवेश की शुरुआत के रूप में देखा जाता है.

कब होगी मुहूर्त ट्रेडिंग? जानिए आज का पूरा शेड्यूल

इस साल यानी 2025 में मुहूर्त ट्रेडिंग मंगलवार, 21 अक्टूबर को होगी.शेयर बाजार का ये सेशन सामान्य दिनों की तरह पूरी तरह एक्टिव रहेगा, लेकिन केवल एक घंटे के लिए कारोबार होगा.  यहां देखिए BSE NSE का आज का शेड्यूल....

  • ब्लॉक डील विंडो: दोपहर 1:15 बजे से 1:45 बजे तक
  • प्री-ओपन सेशन: 1:30 बजे से 1:45 बजे तक
  • मुख्य ट्रेडिंग सेशन: 1:45 बजे से 2:45 बजे तक

इस खास सेशन में कोई भी निवेशक या ट्रेडर जो वैलिड डीमैट अकाउंट रखता है, वो हिस्सा ले सकता है.

क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग का मतलब ?

मुहूर्त का मतलब होता है 'शुभ समय''. भारत में दिवाली को नया साल भी माना जाता है .इसी दिन व्यापारी और कारोबारी अपने पुराने साल की बहीखाता बंद करके नई बही खोलते हैं, जिसे चोपड़ा पूजन कहा जाता है.इस दौरान माता लक्ष्मी की पूजा कर समृद्धि और सफलता की कामना की जाती है. यही विश्वास शेयर बाजार में भी लाया गया, और 1957 में एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजार बीएसई ने इसकी शुरुआत की. इसके बाद 1992 में एनएसई ने भी इसे अपनाया.

Latest and Breaking News on NDTV

निवेश के लिए क्यों खास होता है ये सेशन?

मुहूर्त ट्रेडिंग न सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन होता है, बल्कि ये धार्मिक आस्था और आर्थिक सोच का मेल भी है. इस दिन कई निवेशक शेयर खरीदने को शुभ मानते हैं और छोटे-बड़े टोकन इन्वेस्टमेंट करते हैं. माना जाता है कि इस समय किया गया निवेश नई एनर्जी और पॉजिटिव शुरुआत लाता है.

हालांकि आंकड़ों के हिसाब से यह जरूरी नहीं कि इस दिन निवेश करने से ज्यादा रिटर्न मिले, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है.

इस मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या खरीदें ?

हर साल निवेशक ब्लू चिप कंपनियों (Blue Chip Stocks), मिड कैप और FMCG सेक्टर के शेयरों में रुचि दिखाते हैं. कई लोग गोल्ड ETF, म्यूचुअल फंड या IPO जैसे विकल्पों में भी टोकन इन्वेस्टमेंट करते हैं.

अगर आप इस दिवाली निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है बशर्ते आप सोच-समझकर और रिसर्च के साथ निवेश करें.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diwali Muhurat Trading Today, Muhurat Trading Time, Muhurat Trading 2025, Muhurat Trading On Diwali, Stock Market Today
Get App for Better Experience
Install Now