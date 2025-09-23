विज्ञापन
Muhurat Trading 2025: दीवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग का मौका! NSE-BSE ने जारी किया टाइम टेबल, देखें पूरा शेड्यूल

Diwali Muhurat Trading 2025: दीवाली के मौके पर लक्ष्मी पूजन के दिन स्टॉक मार्केट बंद रहते हैं, लेकिन इस दिन बीएसई और एनएसई एक स्पेशन सेशन यानी मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन करते हैं, जो आमतौर पर एक घंटे के लिए होता है.

Diwali Muhurat Trading Session 2025: पिछले 16 सालों में मुहूर्त ट्रेडिंग के 13 सत्रों में मार्केट हरे निशान में बंद हुआ, जिससे यह दिन निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत देता है.
नई दिल्ली:

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है.दिवाली पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग के लिए एक खास मौका मिलेगा. हर बार की तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) 21 अक्टूबर को एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन (Muhurat Trading session) आयोजित करेंगे. आमतौर पर यह सेशन शाम को होता है, लेकिन इस साल इसे दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे तक रखा गया है. यह सेशन नए विक्रम संवत 2082 की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है और निवेश के लिए शुभ माना जाता है.

मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइमिंग और प्री-ओपन सेशन

मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले 15 मिनट का प्री-ओपन सेशन 1:30 से 1:45 बजे तक होगा. इसके बाद मुख्य ट्रेडिंग 1:45 से 2:45 बजे तक चलेगी. क्लोजिंग सेशन 2:55 से 3:05 बजे तक रहेगा. ट्रेड मोडिफिकेशन की कट ऑफ टाइम 1:45 से 3:15 बजे तक निर्धारित की गई है. इस दौरान कोई भी निवेशक इक्विटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स और फ्यूचर्स-ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकता है.

मुहूर्त ट्रेडिंग का महत्व

मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ एक घंटा होता है लेकिन इसे पूरी औपचारिकता के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे किसी सामान्य ट्रेडिंग दिन होता है. यह समय निवेश के लिए शुभ माना जाता है और कई निवेशक इस दिन लॉन्ग टर्म निवेश या पारिवारिक रिवाज के लिए स्टॉक्स खरीदते हैं. 

बीते कई सालों के रिकॉर्ड में देखा गया है कि पिछले 16 सालों में मुहूर्त ट्रेडिंग के 13 सत्रों में मार्केट हरे निशान में बंद हुआ, जिससे यह दिन निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत देता है.

पिछले साल का प्रदर्शन

पिछले साल (2024) मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 335 अंक या 0.42 प्रतिशत बढ़कर 79,724 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने 99 अंक या 0.41 प्रतिशत की तेजी दिखाई और 24,304 पर बंद हुआ. बीएसई पर 3,017 शेयर हरे निशान में रहे, 558 शेयर लाल और 73 शेयर बिना बदलाव के बंद हुए. इस साल भी निवेशकों को पॉजिटिव माहौल की उम्मीद है.

कौन से स्टॉक्स रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स

पिछले साल मुहूर्त ट्रेडिंग में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नेस्ले, एनटीपीसी, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, आईटीसी, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, मारुति सुजुकी और जेएसडब्ल्यू स्टील प्रमुख टॉप गेनर्स रहे. वहीं एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, आईसीआईसीआई बैंक और एशियन पेंट्स टॉप लूजर्स में शामिल रहे.

दीवाली के मौके पर शेयर बाजार खुला है या बंद

दीवाली के मौके पर लक्ष्मी पूजन के दिन स्टॉक मार्केट बंद रहते हैं, लेकिन इस दिन बीएसई और एनएसई एक स्पेशन सेशन यानी मुहूर्त ट्रेडिंग का आयोजन करते हैं, जो आमतौर पर एक घंटे के लिए होता है.यह नया संवत (हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया वित्त वर्ष) शुरू करने का प्रतीक माना जाता है.वहीं, मुहूर्त ट्रेडिंग के अलावा बीएसई और एनएसई 22 अक्टूबर, बुधवार को भी बंद रहेंगे क्योंकि इस दिन दीवाली बालिप्रतिपदा का के चलते बाजार बंद रहेगा.

