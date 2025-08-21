Rapido पर CCPA की बड़ी कार्रवाई: भ्रामक ऐड के लिए लगाया 10 लाख का जुर्माना,ग्राहकों को पैसे लौटाने का आदेश

अगर आप भी रैपिडो से ऑटो या बाइक राइड बुक करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने रैपिडो पर बड़ा जुर्माना लगाया है. दरअसल, कंपनी ने अपने विज्ञापनों में ग्राहकों से ऐसे वादे किए जो पूरे नहीं किए गए.

10 लाख रुपये का जुर्माना और पैसे लौटाने का आदेश

सीसीपीए ने रैपिडो पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इतना ही नहीं, प्राधिकरण ने कंपनी को यह भी आदेश दिया है कि जिन ग्राहकों ने "5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं" वाले ऑफर का इस्तेमाल किया था और वादा किया गया पैसा नहीं मिला, उन्हें तुरंत रिफंड दिया जाए.

क्यों हुई कार्रवाई

जांच में पाया गया कि रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में बड़े-बड़े दावे किए. कंपनी ने कहा था कि अगर 5 मिनट में ऑटो नहीं मिलेगा तो 50 रुपये मिलेंगे. लेकिन असलियत कुछ और निकली.

ग्राहकों को 50 रुपये कैश में नहीं, बल्कि रैपिडो कॉइन दिए गए.इन कॉइन का इस्तेमाल सिर्फ बाइक राइड के लिए किया जा सकता था.उनकी वैलिडिटी भी सिर्फ 7 दिन की थी. यानी असली ऑफर उतना फायदेमंद नहीं था जितना दिखाया गया.

शिकायतें बढ़ीं तो खुली पोल

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2023 से मई 2024 तक रैपिडो के खिलाफ 575 शिकायतें आई थीं. लेकिन जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच यह संख्या बढ़कर 1,224 हो गई. इससे साफ है कि ग्राहकों की नाराजगी लगातार बढ़ रही थी.

डिस्क्लेमर को लेकर सवाल

सीसीपीए की जांच में यह भी सामने आया कि रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में नियम और शर्तें इतने छोटे फॉन्ट में लिखीं कि ग्राहकों को पढ़ना मुश्किल था. कई बार शर्तें इतनी उलझी हुई थीं कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए.

रैपिडो को आदेश

अब सीसीपीए ने रैपिडो को निर्देश दिया है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद किए जाएं. साथ ही ग्राहकों को वह लाभ दिया जाए जो विज्ञापन में वादा किया गया था.

सीसीपीए ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे ऐसे विज्ञापनों से सावधान रहें जिनमें बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं और शर्तें साफ तरीके से नहीं बताई जातीं.