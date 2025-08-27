विज्ञापन
बीते 12 महीनों में सरकारी कंपनियों ने दिया तगड़ा डिविडेंड, निवेशकों की कमाई दोगुनी, कोल इंडिया सबसे आगे

PSU Dividend Stocks: सरकारी कंपनियों को अकसर अच्छा डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है और काफी सारे निवेशक स्थिर आय पाने के लिए इन शेयरों में निवेश भी करते हैं, जिससे कैपिटल बढ़ने के साथ-साथ कमाई भी होती रहे.

नई दिल्ली:

अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और हर साल डिविडेंड की उम्मीद रखते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. बीते 12 महीनों में कई सरकारी कंपनियों ने अपने निवेशकों को शानदार डिविडेंड दिया है. इसमें कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी रही कि निवेशकों की कमाई दोगुनी सी महसूस हुई.

खासतौर पर कोल इंडिया, PFC और REC जैसे शेयरों ने डिविडेंड से ही अच्छा फायदा दिया है.

डिविडेंड क्या होता है?

डिविडेंड वह पैसा है जो कंपनी अपने मुनाफे में से शेयरधारकों को देती है. यह तिमाही, छमाही या साल में एक बार दिया जाता है. वहीं, डिविडेंड यील्ड बताता है कि कंपनी ने शेयर के मौजूदा भाव के मुकाबले कितना रिटर्न दिया.

कोल इंडिया नंबर वन पर

बीते एक साल में कोल इंडिया ने अपने निवेशकों को सबसे ज्यादा 32 रुपए का डिविडेंड दिया है. इसकी डिविडेंड यील्ड करीब 8.6 प्रतिशत रही है.

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और REC

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (PFC) ने पिछले 12 महीनों में 19.5 रुपए का डिविडेंड दिया और इसकी डिविडेंड यील्ड 5 प्रतिशत रही. वहीं, REC ने 19.1 रुपए का डिविडेंड दिया है और इसकी डिविडेंड यील्ड भी 5 प्रतिशत रही.

ONGC और बैंक ऑफ बड़ौदा

ONGC ने अपने निवेशकों को कुल 13.5 रुपए का डिविडेंड दिया है और इसकी डिविडेंड यील्ड 6 प्रतिशत रही. बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी 8.4 रुपए का डिविडेंड दिया लेकिन इसकी यील्ड 3 प्रतिशत रही.

NALCO और NMDC

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (NALCO) ने पिछले एक साल में 10 रुपए का डिविडेंड दिया है और इसकी यील्ड 5 प्रतिशत रही. वहीं, NMDC ने सिर्फ 4.8 रुपए का डिविडेंड दिया लेकिन इसकी डिविडेंड यील्ड 7 प्रतिशत तक पहुंच गई.

BPCL और राइट्स लिमिटेड

BPCL ने अपने निवेशकों को 10 रुपए का डिविडेंड दिया है और इसकी यील्ड 3 प्रतिशत रही. राइट्स लिमिटेड ने भी 10 रुपए का डिविडेंड दिया और उसकी डिविडेंड यील्ड करीब 4 प्रतिशत रही.

ऐसे में जो निवेशक शेयरों से कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये कंपनियां आकर्षक विकल्प साबित हो सकती हैं.

