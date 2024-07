बजट 2024 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को परोसा हलवा, जानें क्यों होती है ये सेरेमनी?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को पारंपरिक 'हलवा' सेरेमनी (Halwa Ceremony) में शिरकत की. सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी. बजट सेरेमनी बजट 2024 की तैयारी के अंतिम चरण का प्रतीक होती है. इस दौरान हलवा तैयार किया जाता है और बजट को तैयार करने में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को परोसा जाता है. यह आयोजन नॉर्थ ब्‍लॉक में किया जाता है, जहां पर वित्त मंत्रालय है. इसमें वित्त मंत्री के साथ आला अधिकारी भी शामिल होते हैं.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने हाथों से अधिकारियों और कर्मचारियों को हलवा परोसा.

वित्त मंत्रालय ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में कहा, "केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट तैयारी की प्रक्रिया का अंतिम चरण आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में पारंपरिक हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हुआ."

The final stage of the Budget preparation process for Union Budget 2024-25 commenced with the customary Halwa ceremony in the presence of Union Minister for Finance and Corporate Affairs Smt. @nsitharaman, in New Delhi, today. (1/4) pic.twitter.com/X1ywbQx70A