Bank Holiday Today: आज 25 जुलाई, शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद? घर से निकलने से पहले दूर कर लें कन्फ्यूजन

Today Bank Holiday: अगर आप आज बैंक जाकर कैश जमा करने, चेक क्लियर कराने, पासबुक अपडेट कराने या कोई दूसरा जरूरी काम निपटाने की तैयारी कर रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ये जरूर जान लें कि शनिवार को बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे. इसे लेकर कई लोगों के मन में हर महीने की तरह इस बार भी कन्फ्यूजन बना हुआ है. ऐसे में बैंक जाने से पहले बैंक की छुट्टियों के बारे में जान लेना आपके समय और मेहनत दोनों को बचा सकता है.

क्या आज 25 जुलाई 2026 को बैंक खुले हैं या बंद?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को देशभर के सरकारी और प्राइवेट बैंक बंद रहते हैं. आज 25 जुलाई 2026 महीने का चौथा शनिवार है, इसलिए पूरे देश में बैंक शाखाओं में कामकाज नहीं होगा.

वहीं, पहले, तीसरे और जहां लागू हो वहां पांचवें शनिवार को बैंक सामान्य दिनों की तरह खुले रहते हैं. हालांकि, अगर RBI की छुट्टियों की लिस्ट में किसी राज्य के लिए अलग से हॉलिडे घोषित हो, तो उस राज्य में बैंक बंद रह सकते हैं.

बैंक जाने से पहले हॉलिडे लिस्ट देखना जरूरी

अगर आज या आने वाले दिनों में आपको बैंक ब्रांच में जाकर कोई जरूरी काम करना है, तो पहले RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें. हर राज्य में बैंक की छुट्टियां एक जैसी नहीं होतीं. कई बार किसी राज्य में स्थानीय त्योहार या विशेष अवसर की वजह से बैंक बंद रहते हैं, जबकि दूसरे राज्यों में सामान्य कामकाज चलता रहता है.ऐसे में पहले से जानकारी होने पर बैंक जाकर लौटने की परेशानी से बचा जा सकता है.

बैंक बंद रहने पर कौन-कौन सी सेवाएं मिलती रहेंगी?

बैंक शाखाएं बंद रहने का मतलब यह नहीं है कि सभी बैंकिंग सेवाएं रुक जाएंगी. डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं पहले की तरह चालू रहेंगी.

ग्राहक UPI, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए पैसे भेज सकते हैं, पैसे प्राप्त कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और बिलों का भुगतान भी कर सकते हैं. एटीएम से कैश निकासी की सुविधा भी सामान्य रूप से उपलब्ध रहेगी.

हालांकि, अगर किसी बैंक की ओर से पहले से निर्धारित मेंटेनेंस का काम तय किया गया है, तो कुछ डिजिटल सेवाएं कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती हैं. ऐसी स्थिति में बैंक पहले ही अपने ग्राहकों को सूचना दे देते हैं.

मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग से क्या-क्या काम कर सकते हैं?

अगर आपने अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग सेवा एक्टिव कर रखी है, तो छुट्टी के दिन भी कई जरूरी काम आसानी से किए जा सकते हैं. आप किसी भी समय बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और कई दूसरी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा कई बैंक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए नया खाता खोलने, KYC अपडेट करने, लोन के लिए आवेदन करने और डेबिट कार्ड से जुड़ी कई सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं.

किन कामों के लिए बैंक ब्रांच जाना जरूरी होगा?

कुछ ऐसे बैंकिंग काम हैं जो अभी भी केवल बैंक ब्रांच में जाकर ही पूरे किए जा सकते हैं. इनमें पहचान पत्र, पता प्रमाण, PAN, Aadhaar या सिग्नेचर से जुड़े KYC दस्तावेज जमा करना या अपडेट कराना शामिल है.

इसके अलावा ATM लिमिट से अधिक नकद जमा या निकासी, शिकायतों का फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ समाधान, या किसी मृत खाताधारक के खाते से जुड़े दावों के लिए डेथ सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने जैसे काम भी बैंक शाखा में जाकर ही किए जा सकते हैं.

26 जुलाई को देशभर में बंद रहेंगे बैंक

25 जुलाई के बाद 26 जुलाई (रविवार) को साप्ताहिक अवकाश रहेगा. वीकेंड की वजह से देशभर में रविवार को बैंकों की छुट्टी रहेगी. इसके अलावा 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच किसी राज्य के लिए कोई अलग बैंक हॉलिडे निर्धारित नहीं है. हालांकि, स्थानीय छुट्टियों की स्थिति राज्य के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर RBI की हॉलिडे लिस्ट जरूर देख लें.

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