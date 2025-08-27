Apple यूजर्स के लिए गुड न्यूज: iPhone 17 सीरीज लॉन्च के लिए तैयार, नोट कर लीजिए कंफर्म डेट

आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से किया जा रहा था, वह अब खत्म होने जा रहा है. एप्पल 9 सितंबर को अपना अगला बड़ा ग्लोबल इवेंट करने जा रहा है. इस इवेंट की टैगलाइन रखी गई है “Awe Dropping”. यह इवेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया में एप्पल पार्क के स्टीव जॉब्स थिएटर में आयोजित किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस इवेंट में कंपनी अपनी नई iPhone 17 सीरीज पेश करने वाली है.

iPhone 17 सीरीज में क्या होगा खास?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार एप्पल एक रेगुलर और दो प्रो फोन लॉन्च करेगा. सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी Plus मॉडल को हटाकर iPhone 17 Air नाम का नया और स्लिम फोन ला सकती है. इसकी थिकनेस सिर्फ 5.5mm होगी, जो अब तक का सबसे पतला आईफोन हो सकता है.

बेस मॉडल iPhone 17 में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इस बार इसमें 6.3 इंच की डिस्प्ले होगी और स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 60Hz से बढ़ाकर 120Hz कर दिया जाएगा. इससे फोन का डिस्प्ले और भी स्मूथ हो जाएगा.

Apple Watch और AirPods भी होंगे लॉन्च

इस इवेंट में सिर्फ iPhone ही नहीं, बल्कि एप्पल अपनी नई Apple Watch Series 11, Ultra 3 और SE 3 भी पेश करेगा. इनमें से Ultra 3 में बड़ा डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है.

इसके अलावा कंपनी AirPods Pro 3 भी लॉन्च कर सकती है. पिछले Pro AirPods के तीन साल बाद यह नया अपग्रेडेड वर्जन आएगा.

AI और सॉफ्टवेयर अपडेट भी होंगे खास

‘The Verge' की रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल इस मौके पर अपने Liquid Glass सॉफ्टवेयर और Siri में AI अपग्रेड को लेकर भी चर्चा करेगा. यानी यह इवेंट हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए भी खास रहेगा.

भारत में एप्पल का बड़ा विस्तार

एप्पल सिर्फ नए प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि भारत में अपनी मौजूदगी भी बढ़ा रहा है. कंपनी 2 सितंबर को बेंगलुरु में एप्पल हेबल (Apple Hebbal Store) और 4 सितंबर को पुणे में एप्पल कोरेगांव पार्क (Apple Koregaon Park Store) खोलने जा रही है. ये भारत में कंपनी के तीसरे और चौथे स्टोर होंगे.

एप्पल ने बताया कि इन नए स्टोर्स को भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित डिजाइन दिया गया है, जो रंग-बिरंगे पंखों से सजा है और भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता है.