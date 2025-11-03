अंबुजा सीमेंट्स ने दिखाया दम: Q2 में मुनाफा तीन गुना बढ़ा, अदाणी ग्रुप की कंपनी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू किया हासिल

Ambuja Cements Q2 FY26 Results: साल 2025-26 की दूसरी तिमाही अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के लिए बेहद शानदार रही. कंपनी ने शानदार नतीजे पेश किए हैं. जुलाई से सितंबर 2025 के बीच कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले लगभग तीन गुना बढ़ गया है.

मुनाफा 364 फीसदी बढ़ा

अंबुजा सीमेंट्स ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2 FY26) में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट (PAT) 364 फीसदी बढ़कर 2,302.3 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को 496.5 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था.

कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा भी शानदार रहा, जो 500.66 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,387.55 करोड़ रुपये पहुंच गया. यानी मुनाफे में करीब 177 फीसदी का इजाफा हुआ है.

रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में मजबूत ग्रोथ

इस तिमाही में अंबुजा सीमेंट्स की कुल आय (Revenue) बढ़कर 9,174 करोड़ रुपये पर पहुंच गई. यह कंपनी का अब तक का सबसे मजबूत दूसरी तिमाही का प्रदर्शन रहा. साल दर साल के आधार पर यह 21 फीसदी की बढ़त दिखाता है.

कंपनी का EBITDA 58 फीसदी बढ़कर 1,761 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, प्रति टन EBITDA 1,060 रुपये रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 32 फीसदी ज्यादा है.कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़कर 19.2 फीसदी पहुंच गया, जो पिछले साल से 4.5 फीसदी ज्यादा है.

कंपनी बनी रही डेब्ट-फ्री

अंबुजा सीमेंट्स ने बताया कि वह अभी भी डेब्ट-फ्री यानी कर्ज-मुक्त कंपनी है. इस तिमाही में उसका नेटवर्थ 69,493 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले क्वार्टर से 3,057 करोड़ रुपये ज्यादा है. कंपनी की Earnings Per Share (EPS) भी 267 फीसदी उछलकर 7.2 रुपये पहुंच गई है.

FY28 तक बढ़ाएगी प्रोडक्शन कैपेसिटी

कंपनी ने ऑपरेशनल फ्रंट पर कई नए कदम उठाए हैं. उसने FY28 तक की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य 140 MTPA से बढ़ाकर 155 MTPA कर दिया है. इसमें अतिरिक्त 15 MTPA क्षमता कम लागत वाले डी-बॉटलनेकिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए बढ़ाई जाएगी.

अंबुजा सीमेंट्स ने छत्तीसगढ़ के भाटापारा में 4 MTPA क्षमता वाले नए किल्न लाइन के ट्रायल रन शुरू कर दिए हैं. वहीं, 2 MTPA क्षमता वाला कृष्णपट्टनम ग्राइंडिंग यूनिट चालू हो चुका है. कंपनी के मुताबिक, अगले क्वार्टर में तीन और लोकेशनों पर 7 MTPA नई क्षमता शुरू की जाएगी.

सीईओ ने कहा - सीमेंट इंडस्ट्री के लिए अच्छा समय

कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ विनोद बहेती ने कहा कि यह तिमाही सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रही.उन्होंने बताया कि लंबे मानसून की चुनौतियों के बावजूद सेक्टर को कई पॉजिटिव फैक्टर्स से फायदा मिला है जैसे GST 2.0 रिफॉर्म, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) और कोयला सेस खत्म होने जैसी घोषणाएं.

अंबुजा सीमेंट्स ने इस तिमाही में न सिर्फ रिकॉर्ड मुनाफा दिखाया बल्कि अपनी भविष्य की योजनाओं से भी यह साफ कर दिया कि कंपनी आने वाले वर्षों में और तेजी से विस्तार करने के लिए तैयार है. कंपनी ने कहा कि FY26 के बाकी महीनों के लिए उसका आउटलुक पॉजिटिव है. वह डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ और चार अंकों वाले प्रति टन EBITDA (PMT EBITDA) हासिल करने को लेकर आश्वस्त है.

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर यही रफ्तार जारी रही तो अदाणी ग्रुप की यह कंपनी अगले कुछ वर्षों में भारत की सबसे मजबूत सीमेंट कंपनियों में से एक बन सकती है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)