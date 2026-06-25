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पीएम मोदी से मिले अमेजन के CEO एंडी जेसी, 2030 तक भारत में 48 बिलियन डॉलर के निवेश का किया ऐलान

अमेजन के CEO एंडी जेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत में कंपनी के विस्तार की योजनाओं पर चर्चा की. अमेजन ने 2030 तक भारत में 48 अरब डॉलर निवेश करने, AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने, नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है.

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पीएम मोदी से मिले अमेजन के CEO एंडी जेसी, 2030 तक भारत में 48 बिलियन डॉलर के निवेश का किया ऐलान
Andy Jassy PM Modi Meeting: भारत में अमेजन के 48 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन और मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएशन पर बड़ा फोकस
Source: IANS

अमेजन के CEO अमेजन एंडी जेसी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान जेसी ने भारत के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता दोहराई. जेसी ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 2030 तक अतिरिक्त 13 अरब डॉलर निवेश का ऐलान भी किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एंडी ने पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेजन के भारत में भविष्य की योजनाओं को लेकर हुई मुलाकात बेहद अच्छी रही. हम एक दशक से अधिक समय से भारत में ग्राहकों, विक्रेताओं, डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और उद्योगों को सेवाएं दे रहे हैं और अभी हमारी यात्रा की शुरुआत ही हुई है."

38 लाख नौकरियां और 80 अरब डॉलर ई-कॉमर्स निर्यात का लक्ष्य

जेसी के मुताबिक, "2030 तक हमारी योजना 38 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने, 80 अरब डॉलर के ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम बनाने और 1.5 करोड़ छोटे व्यवसायों तथा 40 लाख सरकारी स्कूल छात्रों तक AI के लाभ पहुंचाने की है. आने वाले समय को लेकर उत्साहित हूं. भारत में हम जो कुछ बना सकते हैं, उसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है." अमेजन की आधिकारिक साइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस नए निवेश के साथ 2026 से 2030 के बीच भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अमेजन का कुल नियोजित निवेश 21 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा.

कंपनी के अनुसार, यह भारत में AI और क्लाउड क्षेत्र में सबसे बड़े वैश्विक निवेशों में से एक होगा. उन्होंने आगे कहा, "मैंने उनसे आगामी योजना पर बात की. बताया कि अमेजन आने वाले पांच वर्षों में भारत में 48 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है, जिसमें 21 अरब डॉलर से अधिक निवेश AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया जाएगा."

मुंबई और हैदराबाद में होगा AWS डेटा सेंटर विस्तार

अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के डेटा सेंटर नेटवर्क को मुंबई और हैदराबाद में विस्तार दिया जाएगा. इससे स्टार्टअप, बड़े उद्योग और सरकारी संस्थानों को AI चिप्स, प्रबंधित AI सेवाओं, सुरक्षित क्लाउड तकनीक और डेवलपर टूल्स तक बेहतर पहुंच मिलेगी. कंपनी ने बताया कि 2010 से 2030 तक भारत में उसका कुल निवेश 88 अरब डॉलर से अधिक हो जाएगा. इसके अलावा अमेजन अपने ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी निवेश जारी रखेगा.

नए फुलफिलमेंट सेंटर और डिलीवरी नेटवर्क पर फोकस

अमेजन इस साल देशभर में 20 से ज्यादा नए फुलफिलमेंट सेंटर और 100 से अधिक नए लास्ट-माइल डिलीवरी स्टेशन शुरू करने की योजना बना रहा है. इससे खासकर टियर-3 और टियर-4 शहरों में ग्राहकों को तेज और भरोसेमंद डिलीवरी सुविधा मिलेगी. कंपनी ने डिलीवरी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 'सम्मान' नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू करने की घोषणा की है. एंडी जेसी ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि भारत में अमेजन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, खासकर ई-कॉमर्स, AI और क्लाउड सेवाओं के क्षेत्र में. उन्होंने कहा कि कंपनी की प्राथमिकताएं भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, छोटे कारोबारों के डिजिटलीकरण, रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने के लक्ष्यों के अनुरूप हैं.

अमेजन के अनुसार, भारत में कंपनी ने अब तक 1.2 करोड़ छोटे व्यवसायों को डिजिटल बनाया है, 20 अरब डॉलर से अधिक के ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम किया है और 28 लाख नौकरियों का समर्थन किया है. कंपनी ने 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को क्लाउड स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी है. जेसी ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में अमेजन भारत में अपने कारोबार के विस्तार के लिए कुल 48 अरब डॉलर निवेश करेगा और "विकसित और आत्मनिर्भर भारत" के लक्ष्य में लंबे समय तक साझेदार बना रहेगा.

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