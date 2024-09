अदाणी टोटल गैस देश की 14% आबादी तक बनाएगा पहुंच, ग्लोबल लेंडर्स से मिली 37.5 करोड़ डॉलर की फंडिंग

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (CGD) वाली कंपनी अदाणी टोटल गैस (ATGL) ने इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क में जगह बना ली है. अदाणी टोटल गैस ने अपने बिजनेस प्लान के आधार पर फ्यूचर फंडिंग हासिल की है. ग्लोबल लेंडर्स ने ATGL को 375 मिलियन डॉलर (करीब 37 करोड़) की पहली फंडिंग पर सहमति जताई है. समझौते के तहत 315 मिलियन डॉलर का इनीशियल कमिटमेंट किया गया है.

ATGL ने ग्लोबल लेंडर्स के साथ 'ओवरऑल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क' से जुड़ा समझौता किया है. इससे ATGL को भविष्य में अपने बिजनेस प्लान के आधार पर फंडिंग सिक्योर करने में मदद मिलेगी. शुरुआती फाइनेंसिंग में BNP परिबास, DBS बैंक, मिजुहो बैंक, MUFG बैंक और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन जैसे इंटरनेशनल क्रेडिटर्स ने हिस्सा लिया.

इस फाइनेंसिंग से AGTL का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम फास्ट ट्रैक होगा. साथ ही AGTL को अपने सीटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन (CGD) नेटवर्क को 13 राज्यों के 34 अथॉराइज्ड जियोग्राफिकल एरिया (GAs) में विस्तार करने में मदद मिलेगी. इससे भारत की आबादी का करीब 14% हिस्सा (20 करोड़ लोग) कवर होगा.

इस विस्तार से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी आएगी. गैस बेस्ड इकोनॉमी के लिए एक इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी यह मददगार साबित होगा. इस कवायद से 2030 तक एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 15% पहुंचाने के सरकार के लक्ष्य को भी मजबूती मिलेगी.

ATGL के CFO पराग पारिख ने कहा, "ग्लोबल क्रेडिटर्स की भागीदारी फ्यूल के रूप में सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन की क्षमता को मजबूत करती है. यह फंडिंग AGTL की निरंतर वृद्धि को आगे बढ़ाएगा. साथ ही भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इस फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क से AGTL में सस्टेनेबल ग्रोथ होगा. ये फाइनेंसिंग हमारे कैपिटल मैनेजमेंट प्लान के आधार पर मिला है. इससे हमारे स्टैकहोल्डर्स में लॉन्ग टर्म वैल्यू बढ़ेगी."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)