अग्रणी अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है. कंपनी का परिचालन से राजस्व 19% बढ़कर 1,569 करोड़ रुपये हो गया है.

अदाणी टोटल गैस के FY26 Q2 में शानदार नतीजे, रेवेन्यू में 19% तो CNG-PNG खपत में 16% की बढ़ोतरी

भारत की अग्रणी अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL) कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है. जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी के परिचालन से राजस्व में 19% की वृद्धि हुई है और यह 1,569 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसी अवधि में CNG और PNG की संयुक्त खपत में 16% की बढ़ोतरी हुई है.

अदाणी ग्रुप की कंपनी ATGL ने बताया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में उसके CNG स्टेशनों की संख्या 12 बढ़कर 662 हो गई है. वहीं PNG के घरेलू कनेक्शन का आंकड़ा 26,418 की बढ़ोतरी के साथ 10.2 लाख घरों को पार कर गया है. 

सितंबर तिमाही में कंपनी ने 147 नए औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को जोड़ा है. इन्हें मिलाकर कुल कनेक्शन की संख्या 9,603 हो गई है. स्टील पाइपलाइन नेटवर्क 14524 इंच किमी हो गया है. कंपनी ने अपने ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की संख्या बढ़ाकर 4,209 कर दी है. 

ATGL के सीईओ और ED सुरेश पी. मंगलानी ने कहा, “ATGL की टीम ने एक बार फिर से प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. FY26 की पहली छमाही में वॉल्यूम में 16% और राजस्व में 20% की वृद्धि हुई है और EBITDA 603 करोड़ रहा है. यह APM और NWG गैस की आपूर्ति वित्त वर्ष 25 की पहली छमाही के 70% से घटकर इस छमाही में 59% रह गई और डॉलर के मुकाबले रुपया 4% कमजोर होने से गैस लागत बढ़ी.”

मंगलानी ने बताया कि कंपनी ने अपने सभी गैस वितरण क्षेत्रों (GAs) में स्टील और MDPE पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया है. परियोजना प्रबंधन, संचालन और वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में डिजिटल तकनीक के उपयोग से कंपनी को बेहतर परिणाम मिले हैं. वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में EBITDA 302 करोड़ हो गया है. 

मंगलानी ने कहा, “हम CNG सेगमेंट के लिए APM गैस आवंटन की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. गैस के अलग-अलग सोर्सिंग पोर्टफोलियो हमें मूल्य निर्धारण में लचीलापन प्रदान करते है जिसका फायदा उपभोक्ताओं को होता है.”

ICRA ने ATGL की दीर्घकालिक क्रेडिट रेटिंग को AA+ (Stable) में अपग्रेड किया है. वहीं, CRISIL और CARE ने भी कंपनी को नई AA+ (Stable) रेटिंग प्रदान की है. मंगलानी ने कहा कि ये रेटिंग्स ATGL के विस्तार, मजबूत पैरेंटेज, वॉल्यूम ग्रोथ, गैस सोर्सिंग व्यवस्था और मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाती हैं.”

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

