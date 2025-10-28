स्वच्छ ऊर्जा से देश को रोशन करने में अदाणी ग्रीन्स सबसे आगे, FY26 की पहली छमाही में 39% बिक्री बढ़ी

भारत के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते प्योर प्ले नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी - RE) उत्पादक अदाणी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (H1 FY26) में शानदार प्रदर्शन किया है. 30 सितंबर 2025 को खत्म अवधि के दौरान कंपनी ने न सिर्फ अपनी ऑपरेशनल क्षमता में जबरदस्त इजाफा किया है बल्कि एनर्जी सेल्स और मुनाफे के मोर्चे पर भी अच्छा प्रदर्शन किया है.

अदाणी ग्रीन्स की तरफ से मंगलवार को बताया गया कि वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में सालाना आधार पर उसकी सेल्स में 39 फीसदी का इजाफा हुआ है और यह बढ़कर 19,569 मिलियन यूनिट हो गई है. इसमें सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी की हिस्सेदारी 11,813 मिलियन यूनिट है. इसके बाद विंड एनर्जी 3304 और हाइब्रिड एनर्जी 4452 मिलियन यूनिट का योगदान है.

Adani Green's energy sales increases 39% year-over-year with continued robust financial performance in H1 FY26: Adani Renewables pic.twitter.com/pEjEB6ra3M — ANI (@ANI) October 28, 2025

अदाणी ग्रीन की नवीकरणीय ऊर्जा ऑपरेशनल क्षमता (Operational RE Capacity) में पिछले वर्ष की तुलना में 49% की बढ़ोतरी हुई है और यह 16.7 गीगावॉट हो गई है. भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी का लक्ष्य 50 गीगावॉट की क्षमता हासिल करना है.

कंपनी ने वित्त वर्ष की पहली छमाही में 2.4 गीगावॉट की ग्रीनफील्ड क्षमता जोड़ी है. यह वृद्धि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष (FY25) में जोड़ी गई कुल क्षमता का 74% है. यह दिखाता है कि कंपनी किस तेजी से विस्तार कर रही है.

कंपनी ने EBITDA में सालाना आधार पर 25% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है और ये बढ़कर 5,651 करोड़ हो गया है. यह वित्तीय वर्ष 2023 के पूरे वार्षिक EBITDA से भी ज्यादा है. कंपनी ने पावर सप्लाई में 91.8% का इंडस्ट्री लीडिंग EBITDA मार्जिन हासिल किया है.

कंपनी के कैश प्रॉफिट में सालाना आधार पर 17 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है. यह 3,094 करोड़ रुपये हो गया है. पिछले वित्तीय वर्ष की इस अवधि में कैश प्रॉफिट 2,646 रहा था.

अदाणी ग्रीन एनर्जी (AGEL) के सीईओ आशीष खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही में हमने पहले ही 2.4 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता जोड़ ली है. पूरे वित्तीय वर्ष 2026 में हम 5 GW क्षमता जोड़ने और 2030 तक अपने 50 GW के टारगेट को हासिल करने के एक रास्ते पर हैं. गुजरात के खावड़ा में 30 GW का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने में लगातार प्रगति हो रही है.

उन्होंने कहा कि सितंबर 2025 को खत्म छमाही में हमारी परिचालन क्षमता 16.7 GW रही, जो कि भारत में सबसे अधिक है. हमने 19.6 अरब यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन किया, जो क्रोएशिया जैसे देश को पूरे एक साल तक बिजली सप्लाई करने के लिए पर्याप्त है.

आशीष खन्ना ने आगे कहा कि हम इनोवेटिव तकनीक के माध्यम से अपनी ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे हैं. हम भारत के एनर्जी ट्रांजिशन की अगुआई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.





(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)