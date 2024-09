अदाणी पोर्ट्स के कार्गो वॉल्यूम प्रबंधन में अगस्त में आई तेज़ी, मुंद्रा-टूना पोर्ट्स में 4 दिन काम बंद रहने के बावजूद हुई ग्रोथ

अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports) का कार्गो वॉल्यूम (Cargo Volume) प्रबंधन अगस्त में 5 फ़ीसदी बढ़ा है, जबकि मुंद्रा और टूना पोर्ट्स में अगस्त में 4 दिन काम नहीं हो सका था.

एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, अगस्त में अदाणी पोर्ट्स ने कुल 3.61 करोड़ टन कार्गो का प्रबंधन किया.

सबसे ज़्यादा ग्रोथ कन्टेनर हैंडलिंग में रही, जहां अगस्त में 11 फ़ीसदी (YoY) ग्रोथ दर्ज की गई.

ध्यान रहे, मुंद्रा और टूना पोर्ट्स में खराब मौसम के बीच पानी में उथल-पुथल के चलते अगस्त में 4 दिन तक काम बंद रहा था.

वित्तवर्ष 2024-25 के पहले 5 माह के दौरान अदाणी पोर्ट्स ने कुल 18.24 करोड़ टन कार्गो का प्रबंधन किया, जो सालाना आधार पर 7 फ़ीसदी की बढ़ोतरी है. इस बढ़ोतरी में कन्टेनर, लिक्विड्स और गैस हैंडलिंग शामिल है.

कट्टुपल्ली पोर्ट ने रिकॉर्ड कार्गो हैंडल किया

इस बीच, कट्टुपल्ली पोर्ट ने अगस्त, 2024 में अब तक का सबसे ज्यादा मंथली वॉल्यूम हैंडल किया. पोर्ट ने अगस्त के दौरान 14 लाख टन कार्गो वॉल्यूम हैंडल किया.

ब्लूमबर्ग डेटा के मुताबिक, कंपनी को ट्रैक करने वाले 18 एनालिस्ट्स में से 16 ने इसे 'Buy' रेटिंग दी है, जबकि 2 ने 'Hold' रेटिंग दी है.

अदाणी पोर्ट्स के शेयर सोमवार दोपहर 1:08 बजे 0.34 फ़ीसदी तेज़ी के साथ 1486.95 रुपये/शेयर पर रहे. इसकी तुलना में बेंचमार्क निफ्टी-50 0.12 फ़ीसदी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)