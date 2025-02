अदाणी पोर्टफोलियो ने दिखाई मजबूती, डबल डिजिट ग्रोथ के साथ अब तक का सबसे अधिक EBITDA हासिल

भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर समूह अदाणी पोर्टफोलियो ने दिसंबर 2024 में समाप्त 12 महीनों के दौरान ₹86,789 करोड़ का अब तक का सबसे ऊंचा ट्रेलिंग ट्वेल्व मंथ (TTM) EBITDA दर्ज किया है. सालाना आधार पर इसमें 10.1% की वृद्धि हुई है, जबकि पूर्व आय को हटाकर देखें तो यह वृद्धि 21.3% रही है.

कंपनी के मुताबिक, अकेले दिसंबर तिमाही (Q3FY25) में EBITDA 17.2% बढ़कर ₹22,823 करोड़ तक पहुंच गया. अदाणी एंटरप्राइजेज के तहत उभरते बिजनेस जैसे सोलर और विंड मैन्युफैक्चरिंग, एयरपोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबारों ने ग्रुप की ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है.

कोर इंफ्रा बिजनेस बना ग्रोथ का इंजन

अदाणी पोर्टफोलियो के कुल EBITDA में से 84% हिस्सा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस (यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट और AEL के तहत इंफ्रा बिज़नेस) से आया है. इन क्षेत्रों में लगातार स्थिर नकदी प्रवाह (Cash Flow) के चलते कंपनी की रेटिंग में भी सुधार हुआ है. बीते पांच वर्षों में अदाणी समूह की किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में कोई गिरावट नहीं आई है.

अदाणी समूह के पोर्टफोलियो का नेट डेट-टू-EBITDA रेशियो सितंबर 2024 तक घटकर 2.46x पर आ गया है, जबकि कैश बैलेंस ₹53,024 करोड़ तक पहुंच गया है.इसके अलावा कंपनी के पास कम से कम अगले 12 महीनों तक सभी कर्ज अदायगी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी है.

तेजी से बढ़ रहे उभरते बिजनेस

अदाणी एंटरप्राइजेज के तहत इंफ्रा बिज़नेस, जैसे एयरपोर्ट्स और सोलर-विंड मैन्युफैक्चरिंग, जबरदस्त रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं. दिसंबर तिमाही में इनका EBITDA 45.6% बढ़ा, जबकि पूरे 12 महीनों में 33.3% की छलांग लगाई.

अदाणी समूह के इस प्रदर्शन से न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ा है बल्कि कंपनी भविष्य में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) को और तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है, जिससे पोर्टफोलियो कंपनियों को उनके-अपने क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)