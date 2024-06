Adani One ने ICICI बैंक के साथ लॉन्च किया देश का पहला एयरपोर्ट बेनेफिट्स क्रेडिट कार्ड

अदाणी ग्रुप (Adani Group) ने सोमवार को फाइनेंशियल सेक्टर में पहला कदम रखा है. अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी वन ने ICICI बैंक के साथ मिलकर भारत का पहला को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड (Adani One Credit Card)लॉन्च किया है. इस तरह के क्रेडिट कार्ड में एयरपोर्ट से जुड़े खास फायदे मिलते हैं. यह क्रेडिट कार्ड दो तरह का है. इसमें अदाणी वन ICICI बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड और अदाणी वन ICICI बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड शामिल है. दोनों कार्ड में आपको वेलकम बेनिफिट्स और रिवार्ड्स भी मिलेंगे.



को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के कई फायदे हैं, जो कार्डहोल्डर्स की लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने, उनके एयरपोर्ट और ट्रेवल के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. ये कार्ड्स पूरे अदाणी ग्रुप के कंज्यूमर इकोसिस्टम पर खर्च करने पर 7% तक के अदाणी रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं. जैसे अदाणी वन ऐप पर आप फ्लाइट, होटल, ट्रेन, बस और कैब बुक कर सकते हैं. अदाणी के मैनेजमेंट वाले एयरपोर्ट्स, अदाणी सीएनजी पंप, अदाणी बिजली के बिल और ट्रेनमैन ( जो एक ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म है) का फायदा उठाया जा सकता है. इन रिवॉर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है.

वेलकम बेनिफिट्स के रूप में मिलेंगे ये फायदे

ये कार्ड वेलकम बेनिफिट्स के रूप में कई तरह के फायदे भी देते हैं. जैसे फ्री एयर टिकट्स और एयरपोर्ट की सुविधाएं जैसे प्रीमियम लाउंज का इस्तेमाल, मीट एंड ग्रीट सेवा, पोर्टर, व्हीकल सर्विस और प्रीमियम कार पार्किंग. ऐसे क्रेडिट कार्ड यूजर्स को ड्यूटी फ्री शॉप पर खरीदारी और एयरपोर्ट पर खाने-पीने पर छूट देते हैं. इसके साथ ही फ्री मूवी टिकट और किराना सामान, यूटिलिटीज़ और इंटरनेशनल एक्पेंडिचर पर भी आपको अदाणी रिवॉर्ड पॉइंट्स के फायदे मिलेंगे.

लॉन्च इवेंट में अदाणी ग्रुप के डायरेक्टर जीत अदाणी ने कहा, "ICICI बैंक और वीज़ा के साथ ये अनूठी साझेदारी कस्टमर एक्सपीरियंस में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी. ये इनोवेशन के साथ एक्सीलेंस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी. अदाणी वन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड एक आसान डिजिटल इकोसिस्टम का रास्ता है. अदाणी वन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर यूजर्स को एक्सट्रा ऑर्डिनरी सुविधाओं का अनुभव होगा."

ICICI बैंक ने क्या कहा?

ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश झा ने कहा, "हम मानते हैं कि 'कस्टमर 360' पर हमारा फोकस, हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स, प्रक्रियाओं में सुधार और सेवा वितरण के समर्थन से हमें ग्राहकों को एक सहज तरीके से समग्र समाधान प्रदान करने और प्रमुख क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में सक्षम बनाता है. अदाणी वन और वीज़ा के साथ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का लॉन्च इसी दर्शन के साथ जुड़ा हुआ है. इस लॉन्च के ज़रिए, हमारा इरादा अपने ग्राहकों को अदाणी समूह के पूरे उपभोक्ता जाल में (एयरपोर्ट, बिजली के बिल, ऑनलाइन शॉपिंग आदि) कई तरह के रिवार्ड्स और फायदे देना है. साथ ही, बैंक के क्रेडिट कार्ड कारोबार को और मजबूत बनाना है."

वीज़ा इंडिया ने क्या कहा?

वीज़ा इंडिया और दक्षिण एशिया के ग्रुप कंट्री मैनेजर संदीप घोष ने कहा, "वीज़ा में हम अदाणी ग्रुप और ICICI बैंक के साथ साझेदारी करके को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लाने के लिए खुश हैं. ये कार्ड यात्रियों को एक शानदार यात्रा और खरीदारी का अनुभव कराते हैं. ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों प्रकार से उनकी सुविधा और यात्रा के अनुभव को बढ़ाते हैं. हम भविष्य में इस तरह के और भी कई ऑफर लाने की तैयारी कर रहे हैं.

को-क्रेडिट कार्ड के लिए क्या है चार्जेस?

ग्राहक अदाणी वन और ICICI के को-क्रेडिट कार्ड के लिए वेबसाइट www.adanione.com पर आवेदन कर सकते हैं.

सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड का सालाना शुल्क 5,000 रुपये है. इसमें जॉइनिंग के साथ आपको 9,000 रुपये के लाभ मिलते हैं. वहीं, दूसरी तरफ अदाणी वन ICICI बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड का वार्षिक शुल्क 750 रुपये है. इसमें जॉइनिंग के साथ आपको 5,000 रुपये का फायदा मिलता है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)